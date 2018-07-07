Пропавший на Афоне епископ Русской Церкви найден мертвым

Тело епископа Бирского и Белорецкого Илии, находившегося в паломнической поездке в Греции и на Афоне, было найдено утром в пятницу.

Накануне иерарх направился к берегу моря в районе Халкидики, через несколько часов знакомые епископа Илии обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Московской патриархии.

К поискам была привлечена полиция и береговая охрана.

Причины смерти в настоящее время устанавливаются. По завершении необходимых процедур и следственных действий тело покойного будет доставлено в Россию.