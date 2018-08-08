Программа встречи Папы Франциска с молодёжью

В главном офисе «Vatican News» состоялась презентация программы встречи Папы Франциска с участниками молодёжного пешего паломничества «PerMilleStrade» («По тысячам дорог»).

Юные паломники со всей Италии отправились в Рим 3 августа; в столице они задержатся на два дня: 11 и 12 августа. Согласно предварительным данным, ожидается прибытие около 70 тысяч юношей и девушек.

В субботу 11 августа на древнеримском ипподроме «Circo Massimo» молодёжь примет участие в ночном молебне вместе с Папой Франциском, а на следующее утро — в воскресенье 12 августа — в торжественной Мессе на площади Святого Петра под предстоятельством Епископа Рима.

Эти два события являются частью широкой программы, организованной Итальянской епископской конференцией. Акция проходит накануне Синода епископов на тему «Молодёжь, вера и распознавание призвания», который состоится в Ватикане в октябре этого года. По этому поводу в интервью «Vatican News» президент итальянского епископата кардинал Гуалтьеро Бассетти отметил:

«Паломничество — это очень важный библейский знак, внутренний путь, в котором каждый человек нуждается, чтобы выразить потенциал дарований, природы и благодати, который вручил ему Господь. Таким образом, в паломничество люди отправляются и ради других, и ради самих себя».

Наряду с молодыми итальянцами в Вечный город идут ребята из других стран, иммигранты и неверующие. По словам главы Национального молодёжного служения при епископате Италии о. Микеле Фалабретти, «дети иммигрантов принимают участие в этом пути, потому что интеграцию нужно воплощать в жизнь, а не только думать о ней».

По пути в Рим молодёжь посетит места, связанные с духовным наследием страны, с историческими и актуальными событиями, такими как последствия мировых войн и землетрясений. «Дороги Евангелия, — отметил о. Фалабретти, — никогда не расходятся с историей людей. Организаторы паломничества сделали очень много, чтобы помочь ребятам молиться и знакомиться с пространствами человеческой жизни. Евангелие — это и духовность, и история».

В то время как молодые итальянцы из более чем 200 итальянских епархий находятся на пути в Рим, многие приходы столицы готовятся к их приёму.

По информации поместного епископата, вечером 11 августа более 60 тысяч паломников примут участие в молебне с Папой Франциском.

Среди римских церквей, которые распахнут двери для молодёжи, — приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, расположенный в столичном районе Париоли. В интервью «Vatican News» викарий этого прихода о. Ламберт Окере сказал:

«Мы готовы приютить любого, кто в этом нуждается, потому что встреча людей разных культур — это взаимное обогащение. Это возможность поделиться верой, разделить заботы и проблемы современной молодёжи».