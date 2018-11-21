Опубликована программа Апостольской поездки Папы в Панаму на 34-й ВДМ

Ватиканский зал печати обнародовал программу поездки Папы Франциска в Панаму по случаю XXXIV Всемирного дня молодёжи, который будет проходить с 23 по 28 января 2019 года.

Святейший Отец прибудет в столицу Панамской Республики 22 января в 16 часов 30 минут; в международном аэропорту состоится официальная церемония приветствия, после чего Папа направится в местную апостольскую нунциатуру.

На следующий день, 23 января, Епископ Рима примет участие в церемонии приветствия в резиденции президента Панамы, а затем встретится с властями, представителями общественности и дипломатического корпуса во Дворце Боливара. В полдень, в церкви Святого Франциска Ассизского, состоится встреча с католическими епископами Центральной Америки, а в 17 часов 30 минут — приветственная церемония и официальное открытие Всемирного дня молодёжи в столичном парке Санта-Мария-ла-Антигуа.

В пятницу 25 января в 10 часов 30 минут Папа Франциск возглавит Покаянную литургию для молодых заключённых в тюрьме, расположенной к востоку от столицы, и в половине шестого вечера примет участие в Крестном пути с участниками Всемирного дня молодёжи.

В субботу 26 января утром Епископ Рима совершит Божественную литургию с освящением алтаря базилики Санта-Мария-ла-Антигуа. В литургии примут участие местные епископы, священники, монашествующие и представители церковных движений. Обеденную трапезу Папа Франциск разделит с молодыми людьми в духовной семинарии Сан-Хосе и вечером возглавит молитвенное бдение с молодёжью в столичном парке имени св. Иоанна Павла II.

В воскресенье 27 января в 8 часов утра в том же парке Папа Франциск совершит Святую Мессу по случаю Всемирного дня молодёжи и в 10 часов 45 минут посетит приёмный центр Доброго самаритянина. В 16 часов 30 минут Епископ Рима встретится с волонтёрами Всемирного дня молодёжи на стадионе имени Фернандеса Роммеля.

В 18 часов состоится прощальная церемония в Международном аэропорту Панамы и вылет в Рим, куда Папа Франциск прибудет в полдень 28 января.



Источник: Vatican News