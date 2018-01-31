Продолжается визит ad limina российских епископов в Рим (ФОТО)

В ходе продолжающегося официального визита «ad limina apostolorum» российские иерархи посетили 30 января ряд ватиканских дикастерий.

На двух фотоснимках, любезно предоставленных нашему изданию Его Преосвященством Клеменсом Пиккелем, архипастыри из России находятся в Конгегации по делам епископов, а также ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт — на приеме в Папском Совете по содействию христианскому единству.