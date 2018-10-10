Продолжается Пастырская конференция Преображенской епархии (ФОТО)

9 октября — первый рабочий день Пастырской конференции Преображенской епархии, проходящей на базе отдых «Спартанец» под Новосибирском. Открывая встречу, Владыка Иосиф Верт призвал участников к тесному духовному единению с Отцами Синода епископов, проходящего в эти же дни в Ватикане под девизом «Молодежь, вера и распознавание призвания».

Весь первый день работы конференции был посвящен злободневной ныне проблеме защиты детей и подростков от сексуальных домогательств. Выступил с докладом и провел дискуссию на эту тему известный специалист в области работы с молодежью, священник-иезуит Адам Жак. День завершился св. Мессой под предстоятельством Преосвященного Иосифа Верта, проповедовал на которой иерей Роман Мокрий.

Основные события первого дня работы Пастырской конференции иллюстрирует фоторепортаж студии КАНА: