Принятые в «пакет Яровой» поправки создают чрезмерные ограничения для реализации свободы совести, отмечают в СПЧ
Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым вывести миссионерскую деятельность из-под действия пакета антитеррористических законов и при необходимости заново разработать нормативное регулирование этой сферы.
«Вся часть законов, направленных на противодействие терроризму, касающаяся миссионерской деятельности, должна быть выделена из принятого регулирования, поскольку она требует разработки заново в качестве предмета самостоятельной законопроектной работы при условии, если правительство РФ сочтет это необходимым», — говорится в заключении СПЧ на «пакет Яровой».
В Совете отмечают, что непосредственно перед вторым чтением в пакет законопроектов были внесены изменения, меняющие их концепцию, их обсуждение не проводилось, в связи с чем в законах «появились новые неприемлемые положения».
Принятые в отношении миссионерской деятельности поправки, по мнению членов СПЧ, создают «неоправданные и чрезмерные ограничения для реализации свободы совести верующими всех религий и религиозных направлений».
«Как показывает практика, к ответственности привлекают вовсе не участников опасных группировок, а преимущественно участников мирных и зарегистрированных протестантских организаций», — отмечается в заключении.
Кроме того, некоторые элементы предлагаемого регулирования «явно покушаются» на фундаментальную норму закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которой государство не вмешивается во внутренние установления религиозных объединений, считают в СПЧ.
Такие поправки могут привести к произвольному правоприменению, а уже имеющаяся практика подтвердила, что к административной ответственности могут произвольно привлекаться люди, не совершившие никакого общественно опасного деяния, говорится в документе.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
Основанием для подготовки настоящего экспертного заключения стал тот факт, что предложение о необходимости отмены законов набрало более 100 тыс. подписей на сайте «Российской общественной инициативы». Экспертная рабочая группа федерального уровня, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, в минувшем январе отклонила инициативу об отмене пакета законов.
Источник: Интерфакс
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