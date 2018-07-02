Принц Уильям посетил Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Принц Уильям, герцог Кембриджский в рамках официального визита в Святую Землю посетил 28 июня Храм Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме – место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Латинского патриархата Иерусалима.
Посещение святыни христиан состоялось во время первого официального визита члена британской королевской семьи в Святую Землю с момента создания государства Израиль.
Около одиннадцати часов принц прибыл в Храм Гроба Господня, где его встретили представители Православной, Католической и Армянской Апостольской Церквей.
Принц Уильям побеседовал с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, ризничим Иерусалимского армянского Патриархата архиепископом Севаном Гарибяном и монахом францисканской Кустодии Святой Земли Джоном Люком Грегори. Члена британской королевской фамилии сопровождал англиканский епископ Иерусалима Сухейль Давани.
Принц обменялся рукопожатиями с ключником Храма Гроба Господня Адибом аль-Хусейни и привратником Ваджихом Нусейбе – представителями двух мусульманских семей Старого города, много веков назад получивших привилегию хранить ключ от храма, а также открывать и закрывать его.
Уильям вошел в церковь вместе с сопровождавшей его делегацией. После того как священнослужители поцеловали камень Помазания, принц опустился на колени и положил на него руку. Затем он отправился в Кувуклию, место погребения и воскресения Христа. Там он долго молился. После посещения Кувуклии он поднялся по лестнице, ведущей на Голгофу, где зажег свечу.
Принц Уильям также посетил могилу св. Иосифа Аримафейского.
Как сообщили «Благовест-инфо» в конгрегации кафедрального собора святого Иакова Армянской Апостольской Церкви Иерусалимского патриархата, от имени армянского Иерусалимского патриархата принцу подарили крест, надпись на котором гласит: «Подарок – армянский крест – от Армянского патриархата Иерусалима Его Высочеству принцу Уильяму Артуру Филиппу Луи, герцогу Кембриджскому во время его посещения Храма Гроба Господня 28 июня 2018 года».
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