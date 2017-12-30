При нападении на церковь под Каиром погибли девять и ранены десять человек

Каир, 30 декабря. Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения Египта.

В числе погибших — четверо охранявших храм полицейских и пятеро гражданских лиц.

Утром 29 декабря была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. По имеющимся данным, в атаке участвовали пятеро террористов, в том числе один — с закрепленной на теле взрывчаткой. В ходе перестрелки, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка.

Ранее сообщалось, что трое нападавших были уничтожены. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили на теле одного из боевиков взрывное устройство. Поступает информация о поимке одного из сообщников.

Источник: Благовест-инфо