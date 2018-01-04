Президент Ривлин заверил Церкви, что суверенитет Израиля над Иерусалимом никак не скажется на их свободе

Президент Ривлин заверил Церкви, что суверенитет Израиля над Иерусалимом никак не скажется на их свободе

Январь 04, 2018

Суверенитет Государства над Иерусалимом, признанный месяц назад в одностороннем порядке Соединенными Штатами, никак не отразится на той свободе, которой пользуются христианские Церкви. Об этом заявил в конце декабря израильский президент Реувен Ривлин в ходе встречи с главами и представителями Церквей и христианских общин, присутствующих в Израиле.

«Государство Израиль глубоко привержено обеспечению прав на совершение богослужений и осуществление другой деятельности всеми религиозными общинами в Иерусалиме и всем Израиле», — сказал Ривлин, обращаясь к христианским лидерам, собравшимся на новогодний прием в резиденции главы государства.

На приеме, в частности, присутствовали: министр внутренних дел Израиля Арье Дери, православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, апостольский администратор латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, кустод Святой земли священник-францисканец Франческо Паттон.

«Встречи с представителями Церквей всегда важны для меня, но в тяжелые времена они становятся еще важнее, — заявил Ривлин. – В последние годы наш регион стал ареной кровопролития, он испытал так много боли и страданий! В ходе этого мрачного периода ни одна община не подверглась таким гонениям, как во всех странах, окружающих нас. Вместе со всеми вами я молюсь об их благополучии».

«Мы знаем, что такое подвергаться нападениям, быть гонимым исключительно из-за своей веры, и наши сердца разбиваются при виде этих страданий», — добавил глава израильского государства.

Со своей стороны глава МВД Арье Дери – один из основателей партии ШАС, представляющей интересы ортодоксальных сефардов, – назвал признание Иерусалима столицей Израиля «даром, полученным от президента Трампа». По словам министра, «останется для всех верующих городом мира, в котором все смогут молиться в духе свободы и равенства».

Выступая от имени христиан Святой земли, Патриарх Феофил вновь выразил тревогу и обеспокоенность в связи с возможным нарушением «Статус кво» – правил, регулирующих сосуществование различных религиозных общин в Иерусалиме.

Глава Иерусалимской Православной Церкви также выразил пожелание, чтобы гражданские власти Израиля выступили в качестве барьера на пути «радикальных групп, которые хотят превратить Иерусалим в закрытое общество».

 

Источник: Благовест-инфо

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