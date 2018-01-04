Президент Ривлин заверил Церкви, что суверенитет Израиля над Иерусалимом никак не скажется на их свободе

Суверенитет Государства Израиль над Иерусалимом, признанный месяц назад в одностороннем порядке Соединенными Штатами, никак не отразится на той свободе, которой пользуются христианские Церкви. Об этом заявил в конце декабря израильский президент Реувен Ривлин в ходе встречи с главами и представителями Церквей и христианских общин, присутствующих в Израиле.

«Государство Израиль глубоко привержено обеспечению прав на совершение богослужений и осуществление другой деятельности всеми религиозными общинами в Иерусалиме и всем Израиле», — сказал Ривлин, обращаясь к христианским лидерам, собравшимся на новогодний прием в резиденции главы государства.

На приеме, в частности, присутствовали: министр внутренних дел Израиля Арье Дери, православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, апостольский администратор латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, кустод Святой земли священник-францисканец Франческо Паттон.

«Встречи с представителями Церквей всегда важны для меня, но в тяжелые времена они становятся еще важнее, — заявил Ривлин. – В последние годы наш регион стал ареной кровопролития, он испытал так много боли и страданий! В ходе этого мрачного периода ни одна община не подверглась таким гонениям, как христиане во всех странах, окружающих нас. Вместе со всеми вами я молюсь об их благополучии».

«Мы знаем, что такое подвергаться нападениям, быть гонимым исключительно из-за своей веры, и наши сердца разбиваются при виде этих страданий», — добавил глава израильского государства.

Со своей стороны глава МВД Арье Дери – один из основателей партии ШАС, представляющей интересы ортодоксальных сефардов, – назвал признание Иерусалима столицей Израиля «даром, полученным от президента США Трампа». По словам министра, Иерусалим «останется для всех верующих городом мира, в котором все смогут молиться в духе свободы и равенства».

Выступая от имени христиан Святой земли, Патриарх Феофил вновь выразил тревогу и обеспокоенность в связи с возможным нарушением «Статус кво» – правил, регулирующих сосуществование различных религиозных общин в Иерусалиме.

Глава Иерусалимской Православной Церкви также выразил пожелание, чтобы гражданские власти Израиля выступили в качестве барьера на пути «радикальных групп, которые хотят превратить Иерусалим в закрытое общество».

Источник: Благовест-инфо