Президент Польши поздравил православных христиан с Рождеством

Президент Польши Анджей Дуда пожелал православным верующим здоровья, счастья и благополучия, сообщает «Радио Польша».

В специальном обращении по случаю православного Рождества глава польского государства, в частности, отметил: «Пусть этот праздник надежды будет для всех вас днем встречи в кругу семьи и близких». Президент Анджей Дуда пожелал православным христианам здоровья, благополучия, а также успехов в личной жизни и работе.