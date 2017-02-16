Президент Папского Совета по законодательным текстам считает возможным причащать второбрачных
Президент Папского Совета по толкованию законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмерио считает, что разведенные католики, вступившие в повторный брак, при ряде условий могу приступать к церковным таинствам.
«Церковь может допустить к исповеди и Евхаристии верующих, которые состоят в нелегитимных союзах, — пишет итальянский кардинал в своем комментарии к 8-й главе апостольского обращения Папы Франциска Amoris laetitia.
Это заключение кардинала Коккопальмерио, изложенное в специальном толковательном документе объемом в 51 страницу, было представлено прессе во вторник 14 февраля, сообщает немецкая редакция Радио Ватикана.
По мнению главного ватиканского правоведа для причащения таких людей нужно, чтобы они желали изменить ситуацию «объективного греха», но не могли этого сделать – в частности, из-за наличия детей.
Решение о том, допускать ли второбрачных к причастию, должен принимать, прежде всего, настоятель прихода, пишет кардинал Коккопальмерио, однако в ряде случаев данный вопрос может рассматривать епархиальная курия. В любом случае, подчеркивает юрист, верующим нужно разъяснять, что учение Церкви о нерасторжимости брака остается в силе.
Как отметил священник Джузеппе Коста, директор Издательства Ватикана, выпустившего комментарии кардинала Коккопальмерио, этот текст не следует воспринимать как ответ на вопросы, поставленные в так называемых Dubia (сомнениях) четырех кардиналов.
В ноябре 2016 года кардиналы Вальтер Брандмюллер, Раймонд Лео Бёрк, Карло Каффара и Йоахим Майснер опубликовали текст, в котором просили Папу Франциска прояснить некоторые положения Amoris laetitia, напоминает Благовест-инфо.
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