Президент Папского Совета по законодательным текстам считает возможным причащать второбрачных

Президент Папского Совета по толкованию законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмерио считает, что разведенные католики, вступившие в повторный брак, при ряде условий могу приступать к церковным таинствам.

«Церковь может допустить к исповеди и Евхаристии верующих, которые состоят в нелегитимных союзах, — пишет итальянский кардинал в своем комментарии к 8-й главе апостольского обращения Папы Франциска Amoris laetitia.

Это заключение кардинала Коккопальмерио, изложенное в специальном толковательном документе объемом в 51 страницу, было представлено прессе во вторник 14 февраля​​, сообщает немецкая редакция Радио Ватикана.

По мнению главного ватиканского правоведа для причащения таких людей нужно, чтобы они желали изменить ситуацию «объективного греха», но не могли этого сделать – в частности, из-за наличия детей.

Решение о том, допускать ли второбрачных к причастию, должен принимать, прежде всего, настоятель прихода, пишет кардинал Коккопальмерио, однако в ряде случаев данный вопрос может рассматривать епархиальная курия. В любом случае, подчеркивает юрист, верующим нужно разъяснять, что учение Церкви о нерасторжимости брака остается в силе.

Как отметил священник Джузеппе Коста, директор Издательства Ватикана, выпустившего комментарии кардинала Коккопальмерио, этот текст не следует воспринимать как ответ на вопросы, поставленные в так называемых Dubia (сомнениях) четырех кардиналов.

В ноябре 2016 года кардиналы Вальтер Брандмюллер, Раймонд Лео Бёрк, Карло Каффара и Йоахим Майснер опубликовали текст, в котором просили Папу Франциска прояснить некоторые положения Amoris laetitia, напоминает Благовест-инфо.