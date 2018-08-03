Президент Нигерии наградил имама, спасшего около 300 христиан от пастухов фулани

Президент Нигерии наградил имама, спасшего около 300 христиан от пастухов фулани

Август 03, 2018

Мусульманский религиозный лидер получил национальную награду за спасение около 300 христиан от пастухов фулани, сообщает «Благовест-инфо».

В среду, первого августа, президент Нигерии Мухаммад Бухари пожал руку и вручил национальную награду 83-летнему Альхаджи Абдуллахи Абубакару, имаму из деревни Нгар в штате Плато, за его действия, совершенные 24 июня.

«Я спрятал женщин в своем личном доме, а мужчин — в мечети», — объяснил Абубакар.

Христиане массово подвергались набегам со стороны экстремистов из скотоводческого народа фулани (фульбе). В тот день они искали убежища от вооруженных радикалов, которые вторглись сразу в 15 общин.

Когда Фулани прибыли в дом Абубакара, имам убеждал их, что все люди в доме были мусульманами, что заставило пастухов перенести свои поиски в другое место.

BBC News ранее сообщала, что пастухи подозревали имама в укрытии христиан. Но он не позволил им войти, несмотря на опасения, что они могут сжечь мечеть и его дом.

Абубакар упал на пол перед радикалами, плакал и просил, чтобы они ушли.

И хотя Фулани согласились уйти, они подожгли две ближайшие церкви.

«Бог знает, почему имам сделал это для нас. Это урок, как поддерживать мир не только в штате Плато, но в Нигерии в целом, — сказал губернатор штата Плато Саймон Лалонг. — Этим он спас не только жителей района Баркин Лади, не только население штата Плато, но, я думаю, что всю страну, потому что 300 жизней — не малое число. Альхаджи Абдуллахи Абубакар, только Бог вознаградит Вас за то, что вы сделали».

Дэвид Янг, заместитель главы миссии посольства Соединенных Штатов в Нигерии, также назвал действия имама героическими.

«Те, кто работают ради мира, не принадлежат к той или иной группе, они не просто или христиане, они люди, которые отдают свою жизнь за добро и борются со злом», — сказал Янг.

Некоторые христианские лидеры, такие как Босун Эммануэль, секретарь Национального форума христианских старейшин, предупредили, что христиан, которые составляют почти половину населения Нигерии, может не остаться к 2043 году, если массовые убийства продолжатся.

«По правде говоря, христианство находится на грани исчезновения в Нигерии. Господство шариатской идеологии приводит к гибели Нигерийской Церкви, — подчеркнул Эммануэль. — Сегодня мы можем сказать, что через 25 лет, мы столкнемся с риском стать последними христианами в Нигерии. Поэтому христиане должны быть на переднем крае защиты демократии в Нигерии».

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