Президент Нигерии наградил имама, спасшего около 300 христиан от пастухов фулани

Мусульманский религиозный лидер получил национальную награду за спасение около 300 христиан от пастухов фулани, сообщает «Благовест-инфо».

В среду, первого августа, президент Нигерии Мухаммад Бухари пожал руку и вручил национальную награду 83-летнему Альхаджи Абдуллахи Абубакару, имаму из деревни Нгар в штате Плато, за его действия, совершенные 24 июня.

«Я спрятал женщин в своем личном доме, а мужчин — в мечети», — объяснил Абубакар.

Христиане массово подвергались набегам со стороны экстремистов из скотоводческого народа фулани (фульбе). В тот день они искали убежища от вооруженных радикалов, которые вторглись сразу в 15 общин.

Когда Фулани прибыли в дом Абубакара, имам убеждал их, что все люди в доме были мусульманами, что заставило пастухов перенести свои поиски в другое место.

BBC News ранее сообщала, что пастухи подозревали имама в укрытии христиан. Но он не позволил им войти, несмотря на опасения, что они могут сжечь мечеть и его дом.

Абубакар упал на пол перед радикалами, плакал и просил, чтобы они ушли.

И хотя Фулани согласились уйти, они подожгли две ближайшие церкви.

«Бог знает, почему имам сделал это для нас. Это урок, как поддерживать мир не только в штате Плато, но в Нигерии в целом, — сказал губернатор штата Плато Саймон Лалонг. — Этим он спас не только жителей района Баркин Лади, не только население штата Плато, но, я думаю, что всю страну, потому что 300 жизней — не малое число. Альхаджи Абдуллахи Абубакар, только Бог вознаградит Вас за то, что вы сделали».

Дэвид Янг, заместитель главы миссии посольства Соединенных Штатов в Нигерии, также назвал действия имама героическими.

«Те, кто работают ради мира, не принадлежат к той или иной группе, они не просто мусульмане или христиане, они люди, которые отдают свою жизнь за добро и борются со злом», — сказал Янг.

Некоторые христианские лидеры, такие как Босун Эммануэль, секретарь Национального форума христианских старейшин, предупредили, что христиан, которые составляют почти половину населения Нигерии, может не остаться к 2043 году, если массовые убийства продолжатся.

«По правде говоря, христианство находится на грани исчезновения в Нигерии. Господство шариатской идеологии приводит к гибели Нигерийской Церкви, — подчеркнул Эммануэль. — Сегодня мы можем сказать, что через 25 лет, мы столкнемся с риском стать последними христианами в Нигерии. Поэтому христиане должны быть на переднем крае защиты демократии в Нигерии».