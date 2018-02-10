Президент Италии вручил францисканцам золотую медаль в память об о. Кортезе

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла вручил монахам-францисканцам из Папской базилики в Падуе почётную золотую медаль за гражданскую доблесть их собрата — Слуги Божьего о. Плачидо Кортезе (1907-1944). Францисканский монах и священник Плачидо Кортезе был директором журнала «Посланник святого Антония» и во время Второй мировой войны героически помогал политзаключённым и ссыльным, спасал гонимых евреев. За своё служение ближним итальянский священник был арестован гестапо, его пытали и казнили.

Декрет о присуждении почётной медали был подписан в Риме 5 июня 2017 года, а сама церемония награждения состоялась 8 февраля этого года в ректорате Падуанского университета — по случаю инаугурации 796-го академического года. Президент Италии встретился с ректором базилики Святого Антония в Падуе о. Оливьеро Сванерой и о. Джорджо Ладжони — вице-ректором базилики и вице-постулатором процесса беатификации о. Плачидо Кортезе. Во время встречи президент выразил своё личное восхищение францисканским Слугой Божьим. Серджо Маттарелла уже неоднократно вспоминал в своих публичных выступлениях героическую личность о. Кортезе, в частности, во время своего визита в Милан в апреле 2015 года. Теперь францисканский священник входит в число 800 человек и организаций, которым Италия вручила эту наивысшую награду.

В грамоте, сопровождающей золотую медаль Итальянской Республики, среди прочего, написано:

«Во время Второй мировой войны и в период Сопротивления директор журнала ‘Посланник святого Антония’ проявил чрезвычайное благотворительное усердие и, несмотря на значительный личный риск, помогал заключённым и ссыльным, которые находились в расположенном неподалёку концентрационном лагере: он приносил им еду, одежду и деньги. После 8 сентября 1943 года священник вошёл в подпольную группу, связанную с Сопротивлением, после чего помогал многочисленным еврейским гражданам и солдатам союзников бежать за границу, снабжая их поддельными документами. За свою деятельность в 1944 году он был арестован и отправлен в тюрьму города Триеста, откуда больше не вернулся. О. Плачидо Кортезе — яркий пример высоких христианских ценностей и преданного служения гражданскому обществу».

(На фото — президент Италии на встрече с францисканцами в Падуе)

Источник: Радио Ватикана