Президент Филиппин заявил, что он больше не католик, и основал собственную церковь

Назвав Католическую Церковь «лицемерным учреждением», президент Филиппин Родриго Дутерте вновь нарушил обещание прекратить критику доминирующей религии страны, сообщило издание Сrux.

«Есть ли здесь епископ? Я хочу ударить его», — риторически вопросил Дутерте на встрече лидеров бизнеса в Маниле.

Дутерте сказал, что он в детстве стал жертвой покойного священника-иезуита Марка Фалви, который был осужден за сексуальные преступления. «Мы были жертвами его домогательств, все мы», — сказал Дутерте о своем опыте пребывания в католической школе.

Президент также заявил, что он уже не католик, а член своей собственной церкви, «Iglesia ni Rodrigo». «Iglesia ni Rodrigo никого не ограничивает. Не верьте в ад. Если вы умрете, вы будете куском мяса», — сказал Дутерте.

«У меня есть своя концепция Бога — то, что есть Бог. В реальности — это история. Есть только один Бог, Бог Отец. Он даже не отец. Он Бог, время», — «богословствовал» президент Филиппин.

Свои заявления Дутерте сделал вскоре после своей 30-минутной встречи 9 июля с архиепископом Ромуло Валлесом из архиепархии Давао, президентом католической Епископской конференции Филиппин. В ходе этой встречи глава государства пообещал прекратить нападать на Церковь.

Встреча Дутерте с архиепископом Ромуло Валлесом прошла после того, как президент Филиппин назвал Бога «глупым», вызвав тем самым осуждение со стороны многих граждан своей весьма религиозной страны.

На Филиппинах 81 процент населения составляют католики, 11 процентов принадлежат к различным протестантским конфессиям. Немногим более 5 процентов населения составляют мусульмане, в основном в южной части Моро.

14 августа 2018 года Дутерте предположил, что Католическая Церковь незаконно присвоила средства и сказал, что если он станет священником после ухода на пенсию, он сможет «купить собственный самолет».

Хотя большая часть разглагольствований Дутерте была направлена ​​против епископов Католической Церкви, он также грубо высказался в адрес простых верующих, направив свой гнев на неумеренное, по его мнению, почитание святых.

Дутерте вступил в конфликт с Католической Церковью страны еще прежде, чем он стал президентом Филиппин. Церковные лидеры осудили его за кровавые преследования торговцев наркотиками, в результате которых тысячи людей погибли в результате внесудебных казней. Также епископы осудили его усилия по восстановлению смертной казни в стране.

Источник: Седмица.ру