Президент ФЕОР прокомментировал участие Путина в мероприятии памяти жертв Холокоста

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода прокомментировал проведение в России мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста, центральным из которых стало посещение Владимиром Путиным и Беньямином Нетаньяху московского Еврейского музея.

Текст завяления, распространенный пресс-службой ФЕОР, приводится ниже:

«Памятные мероприятия и речь Владимира Путина на центральном из них, прошедшем в Еврейском музее и центре толерантности, наглядно демонстрируют нам путь, который прошла Россия за последние десятилетия.

В советскую эпоху Холокост в принципе не признавался — была лишь гибель «мирных советских граждан», непонятно из-за чего уничтожавшихся немцами и их приспешниками. После падения коммунистического режима в 1991 г. запрет на признание Холокоста был снят, но его сменило равнодушие к этой теме, и мнение о том, что Холокост — это дело важное исключительно для евреев.

И лишь в последние годы в России широко распространилось понимание того, что Холокост — это то, что относится ко всем, поскольку идеологи геноцида не собирались ограничиваться только евреями, как и их современные последователи. Появилось осознание того, что память о Холокосте — это прививка от повторения подобных же событий в будущем. А поскольку поддержание межнационального и межконфессионального мира остается важнейшей задачей в многонациональной и многоконфессиональной России, оттуда и широкое распространение памятных мероприятий, и участие в них видных представителей власти в ряде регионов.

Речь Владимира Путина в Еврейском музее и центре толерантности также следует в русле этой тенденции. Кроме того память о Холокосте — одна из нитей, связывающая Россию и Государство Израиль, совместно выступающие против попыток обеления местных коллаборационистов, участвовавших в Холокосте, которые наблюдаются в некоторых странах Восточной Европы».

Справка пресс-службы ФЕОР: 28-29 января в большинстве российских регионов прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста (в этом году он пришелся на субботу, чем и был вызван перенос церемоний). Центральным из этих мероприятий стали события в Еврейском музее и центре толерантности, где был заложен первый камень монумента в память о героях сопротивления нацистам в лагерях смерти, и открыта выставка в память о героях единственного успешного внутрилагерного восстания в лагере смерти Собибор в 1943 г.

Открытие выставки посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В своей речи на открытии выставки Владимир Путин заявил: «Наша память – это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы…Межрелигиозное, межнациональное согласие – это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».

Источник: Благовест-инфо