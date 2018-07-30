Престольный праздник в Екатеринбурге (+ ФОТО)

Престольный праздник в Екатеринбурге (+ ФОТО)

Июль 30, 2018

Наш храм освящён в честь святой праведной Анны, день памяти которой в литургическом календаре — 26 июля. Однако главные торжества престольного праздника в нашем приходе состоялись в воскресенье, 29 июля.

Гостями на празднике стали прихожане из Нижнего Тагила, а также о. . Бывший ранее настоятелем прихода в Челябинске и нашим уральским соседом, теперь он прибыл уже в новом статусе генерального викария Преображенской епархии. Он же и предстоятельствовал на праздничной Мессе.

В начале литургии сослужащий ему настоятель прихода о. поблагодарил всех паломников и гостей, приехавших разделить с нами радость от приходского праздника, а также отметил, что на Мессе мы буддем просить, чтобы по ходатайству святой праведной Анны Господь даровал благословение нашему приходу, и чтобы мы, так же, как святая Анна, смогли исполнить своё призвание и следовать по пути, который открывает нам воля Божия.

Отец Андрей в свою очередь поприветствовал прихожан и гостей прихода, пожелал всем радостного праздничного дня, а также отметил, что, приходя в Церковь, мы свидетельствуем о своей вере и одновременно укрепляем её. Кроме того, о. Андрей пригласил прихожан Екатеринбурга и Нижнего Тагила приехать 19 августа на в Челябинск, где будет отмечаться 19-я годовщина освящения прихода и одновременно ожидается, что челябинская община будет приветствовать своего нового настоятеля.

После Святой Мессы был показан небольшой спектакль по мотивам восьми притч, подготовленный нашей молодёжью и взрослыми прихожанами. Ну а после спектакля и благословения отца-настоятеля состоялось традиционное чаепитие с пиццей, бутербродами и лимонадом.

Благодарим всех, кто участвовал в подготовке торжественного богослужения, спектакля и чаепития. А также радостно, что к нам приезжают гости из других приходов. Заезжайте почаще, будем всех рады видеть!


Дмитрий Кравченко,
верный екатеринбургского прихода Св. Анны

 

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