Уникальный католический храм в Новокузнецке отмечает свой престольный праздник

13 сентября в Римском календаре — память св. Иоанна Златоуста. Поскольку «небесное рождение» святого произошло в праздник Воздвижения Креста, 14 сентября, день его литургического поминовения отмечается накануне (14 сентября по старому стилю его же преставление чтится по Юлианскому календарю).

В России есть только один — зато уникальный! — католический храм, посвященный этому святому. В нем по-братски и по-соседски вместе живут греко- и римо-католическая общины.

Этот храм находится в Новокузнецке.

У католического прихода в самом большом городе Кузбасса еще и необычное прошлое: с 1950-х годов он существовал нелегально, с 1958 г. здесь начала действовать тайная община монахов-редемтористов византийского обряда, в 1982 г. была устроена подпольная часовня. И практически с самого начала в одной общине соединились католики обоих обрядов.

Как будто слова самого святого Цареградского Архиепископа нашли свое подтверждение в Новокузнецке: «Человеколюбец Бог наш, желая соединить всех взаимными узами, возлюбленные, вложил в дела человеческие такой закон, что польза одного непременно соединяется с пользой другого».

Да будет так и впредь, да благословит обе общины Господь Бог наш!

Поздравляем прихожан и настоятеля храма священника Алексия Баранникова!

Аминь и Господу слава!

По материалам «Радио Мария»