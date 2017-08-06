Престольным праздником Кафедрального собора и Преображенской епархии в Новосибирске завершилась Всероссийская встреча семей

Празднованием Преображения Господня – престольного праздника Кафедрального собора и всей носящей это имя епархии завершился Всероссийский форум семей.

В своем вступительном слове хозяин мероприятия, ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт, прежде всего поприветствовал Апостольского нунция, архиепископа Челестино Мильоре. «В Вашем лице среди нас присутствует сам Святейший Отец, — сказал Владыка Иосиф. – Папа Римский уже в 20-е годы прошлого века поднимал свой голос в защиту гонимой Церкви в Советском Союзе. Его помощь и благословение мы ощущаем и во время возрождения Церкви. Расскажите Папе, что Вы здесь видели и слышали, расскажите ему, что Церковь в России восстает из руин. Расскажите ему обо всех наших радостях и трудностях, а мы обещаем молиться за Папу Франциска. Спасибо Вам, Владыка, за то, что Вы прибыли на наш семейный Конгресс и на наш Престольный праздник».

«Дорогие братья в епископском служении, — продолжил ординарий Преображенской епархии, — приветствую также и вас. Сегодня – один из таких дней, когда хочется повторять за Псалмопевцем: “Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!” Спасибо вам!»

Следующие слова приветствия были обращены к участникам Всероссийской встречи семей: «Спасибо за ваше христианское свидетельство веры, спасибо, что вы три дня были с нами в Новосибирске», — сказал Владыка.

И в заключение обратился ко всем верным прихода и епархии: «Поздравляю вас с нашим Престольным праздником! Каждый такой праздник, каждое восхождение на Святую Гору Преображения больше и больше преображает нас и нашу жизнь. Поздравляю вас и с 20-летним юбилеем освящения нашего Кафедрального собора. 20 лет – немалый срок, и не так уж много людей помнит теперь то торжество, тот праздник. Так пусть же этот храм станет для вас видимым знаком Церкви Христовой и Царства Бога Отца. Пусть этот день станет днем благодарения и прославления Бога за все Его благодеяния!»

Возглавивший служение Мессы архиепископ Челестино Мильоре в своей проповеди сказал, в частности, следующее: «Сегодня мы отмечаем двадцать лет освящения Кафедрального собора в Новосибирске. За это время церковь похорошела, ее посещает множество христиан, она очень многим дала возможность слушать слово Божие. Но величие, красота и полезность этого Кафедрального собора не столько в его стенах, сколько в общине христиан, которые собираются здесь, слушают Божие Слово и потом, вне этих стен, в домах, на улицах, на месте работы, в школе или в моменты развлечения проживают эти слова и через жизненное свидетельство открывают, являют как в Преображении лик Иисуса и любовь Иисуса. Двадцать лет – это годы молодости, великодушия, энтузиазма, страстного желания творить добро.

Сегодня мы завершаем симпозиум, посвященный духовности семьи. В течение прошедших дней мы делились замечательными соображениями и опытом семейной жизни. По возвращении домой нам хотелось бы применять на практике все эти прекрасные идеи и намерения. Но как всё упомнить? Как жить столь прекрасными и высокими идеалами, когда со всех сторон нас осаждают проблемы и трудности повседневной жизни? Именно в этот момент нужно “ловить Иисуса на слове”. Каждый раз, посещая воскресную Мессу с нашей семьей, с нашими детьми, мы должны унести домой слово Иисуса и стараться жить по нему в течение всей недели. Тогда мы увидим, как эти слова помогают нам качественно жить даже среди проблем».

В начале Евхаристической литургии участники встречи вместе с хлебом и вином принесли к алтарю символические дары: свечу, как знамение света Христова и того света, который мы можем подарить друг другу; сосуд, наполненный благодатью Духа Святого, и большие сердца – знак супружеской верности и любви.

В конце богослужения представители участников Всероссийской встречи семей тепло поблагодарили ее хозяина – Владыку Иосифа Верта, а ординарий Преображенской епархии, в свою очередь, вручил подарки гостям-епископам и наставникам, руководившим работой прошедшего форума.

Еще одно событие праздничного дня касалось будущего пополнения рядов духовенства Преображенской епархии. Воспитанник третьего курса Санкт-Петербургской высшей духовной семинарии Сергей Петров был облачен в сутану, а перешедший на шестой курс Вадим Лодыгин – поставлен кандидатом в священный сан. При этом Владыка Иосиф Верт специально подчеркнул, что крепкие христианские семьи – это необходимый залог будущих духовных призваний.

Программу дня завершило театрализованное представление на тему Фатимских явлений, поставленное силами верных прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии из города Кемерово.

Эту постановку ребятам помогли осуществить концертмейстер Музыкального театра Кузбасса Елена Ермонина и солист Музыкального театра Олег Брылёв.

Подробности этого дня — в большом фоторепортаже ТВ «Кана»: