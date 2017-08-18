Пресс-конференция в преддверии визита в Москву госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина

Первый официальный визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Россию 21–23 августа «обозначит новые вехи» во взаимоотношениях Святейшего Престола и РФ как на государственном, так и на церковном уровне. Об этом говорили участники пресс-конференции, которая состоялась 17 августа в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в преддверии визита. Во время встреч кардинала с представителями государственной власти РФ и священноначалием Русской Православной Церкви будет обсуждаться широкий круг проблем, однако вопрос о визите понтифика в Россию в повестку дня этих переговоров не входит, отметили участники пресс-конференции.

Это не первый визит госсекретаря Ватикана в Россию, но первый визит в статусе официального, сообщил руководитель секретариата по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). По его словам, это стало возможным благодаря «изменению климата межцерковных отношений»: их динамичное развитие в последние годы получило новый импульс на Гаванской встрече Папы Франциска и Патриарха Кирилла в феврале 2016 г. Представитель ОВЦС уверен, что в ходе визита кардинала Пьетро Паролина в Россию будет углубленно обсуждаться круг вопросов, который был затронут в Гаванской декларации: гонения христиан на Ближнем Востоке, поддержка традиционной нравственности, тема миротворчества, социального служения, региональных конфликтов и т.д. «Если христиане не будут сегодня возвышать свой голос ради разрешения существующих на планете проблем, то человечество просто окажется на краю пропасти», – подчеркнул о. Стефан. Он отметил также, что богословские темы не будут обсуждаться на встрече кардинала Паролина со священноначалием РПЦ, для подобных дискуссий есть особые форматы.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России о. Игорь Ковалевский уверен, что визит такого уровня – это «знак добрых отношений между РФ и Святейшим Престолом, с одной стороны, и Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью – с другой». Визит госсекретаря Ватикана подтверждает, что эти взаимоотношения «выходят на новый уровень». Отец Игорь сообщил, что в рамках визита состоится встреча кардинала Паролина с католической общиной России (21 августа он отслужит мессу в кафедральном соборе Москвы). Священник выразил надежду, что визит будет способствовать улучшению отношений российских католиков с местными органами власти — «в целом они хорошие», но в Москве, например, их омрачает судебная тяжба из-за церковных зданий, которая, однако, близка к разрешению.

Свидетельством «фантастического прогресса в отношениях между Церквами и государствами» назвал предстоящий визит госсекретаря Ватикана ответственный секретарь Католической энциклопедии, доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин. Он напомнил о кризисе, в котором оказались эти взаимоотношения в 2002 году, и о том, что всего за 15 лет (а исторически это очень малый срок) этот кризис оказался преодолен, и диалог успешно продолжается.

О программе предстоящего визита и о дипломатических планах кардинала Паролина дает представление его интервью итальянской газете «Коррьере делла сера», продолжил А. Юдин. Госсекретарь Ватикана упоминает о вопросах, которые намерен обсуждать в России, и главный из них – это «наведение мостов между Востоком и Западом», выполнение общих задач, в отношении которых «есть согласие»: Сирия, Ближний Восток, мигранты.

В этом же интервью четко сказано, что вопрос о возможном визите понтифика в Россию не входит в повестку дня, обратил внимание журналистов о.Стефан. Это закономерно, продолжил о. Игорь, поскольку, по его «сугубо личному мнению», Россия «еще не готова принять столь высокого гостя, общество еще не созрело, не надо торопить события». Сама по себе Гаванская встреча – это «уже величайший прорыв» и возможно, встречи в подобном формате – в третьих странах, например, могут быть продолжены, но говорить о встрече глав Церквей в России преждевременно, считает о. И. Ковалевский.

По мнению А. Юдина, повышенное внимание к вопросу о приезде понтифика в Россию связано зачастую со «странными представлениями», которые до сих пор бытуют не только в общественном, но и в медийном пространстве: «Складывается впечатление, что Папы по-прежнему рвутся на Русь, чтобы торжественной процессией, со швейцарскими гвардейцами, войти в Кремль – и водрузить свое папское знамя». Но Папа Иоанн Павел II, например, говорил, что хочет приехать в Россию, чтобы попасть на Соловки и «поклониться святым камням, обагренным кровью мучеников», вспомнил историк. Что касается Папы Франциска, то он «отличается от предшественников своей спонтанностью, склонностью к импровизации – возьмет и появится в Шереметьево на паспортном контроле», пошутил А. Юдин. Однако всерьез говорить об этом не приходится, и кардинал Паролин подчеркивает это в своем интервью.

Будет ли обсуждаться, и в каком ключе, болезненный вопрос о греко-католиках на Украине? «Проблема, связанная с действиями греко-католиков на Украине» является камнем преткновения в православно-католических отношениях, периодически она обостряется, ответил журналистам представитель Московского патриархата. Но надежды на разрешение этого вопроса связаны, по его словам, с официальной четкой позицией Ватикана в отношении всего украинского кризиса: «Никогда не было никаких заявлений Св. Престола, которые можно было бы использовать для провокаций, для выведения политического конфликта в религиозную плоскость». Иеромонах подчеркнул, что Украинская Православная Церковь Московского патриархата «остается крупнейшей религиозной общиной, которая последовательно уклоняется от политики и призывает к миру». Кроме того, он напомнил, что как РПЦ, так и Ватикан оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от военного противостояния на Украине, невзирая на конфессии и политические предпочтения.

О. Игорь Ковалевский знает многих представителей Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), которые готовы вести прямой диалог с РПЦ. К этому же диалогу призывает и Папский Совет по содействию христианскому единству. Священник возлагает надежды на «диалог в духе Евангелия, но не политических амбиций».

Позиция УГКЦ зачастую остро политизирована, и именно поэтому у греко-католиков есть проблемы не только с РПЦ, но и со Святейшим Престолом, который четко выражает свою позицию: «никаких политических акцентов», отметил А. Юдин.

Говоря о программе визита кардинала Паролина в Россию, участники пресс-конференции сообщили, что запланированы, по меньшей мере, три официальных встречи: с Патриархом Кириллом, с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Другие планы госсекретаря Ватикана, в том числе возможность его итоговой пресс-конференции, выступавшим пока неизвестны.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо