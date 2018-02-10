Преподобный Серафим: от жития к биографии

В серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга саровского историка Валентина Степашкина «Серафим Саровский».

Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 5000 экземпляров. Биография Преподобного стала итогом многолетней исследовательской деятельности В. А. Степашкина и, по замечанию коллег из исторического объединения «Саровская пустынь», вполне «тянет» на докторскую диссертацию. Есть даже такое понятие, как «Серафимоведение».

Напомним, историк В. А. Степашкин определил точный год рождения прп. Серафима — 1754-й. Его выводы признало священноначалие РПЦ, поэтому 250-летие святого широко праздновали в 2004 году. Валентин Александрович исследовал историю рода Мошниных, разработал родословное древо святого, написал фундаментальный труд «Преподобный Серафим Саровский: предания и факты», а также — книги о прп. Назарии Валаамском, о строительстве города Сарова и ряд других работ, принимал непосредственное участие в раскопках в самом начале восстановления Успенского собора Саровской пустыни. История открывает свои тайны тем, кто упорен в достижении цели и трудолюбив. Именно эти качества и присущи автору новой книги.

По словам В. А. Степашкина, еще остается немало белых пятен в биографии православного святого. Осознавая, насколько непросто и ответственно писать о святом человеке, автор избегает богословских вопросов и исследует жизнь Серафима Саровского, как исторической личности.

Откуда сведения о святом Серафиме? Из переизданий и современных пересказов ряда версий его жития. Но житие это — художественное произведение, и его автор может присочинить детали для того, чтобы ярче изобразить образ святого, высветить его подвиг, вызывая у читателя благоговейные чувства. А биография должна содержать точные сведения, желательно подкрепленные историческими документами. Поэтому возможны расхождения между житием и биографией. Только один пример из новой книги. Распространено мнение, что в семилетнем возрасте Прохор Мошнин упал с колокольни Сергиево-Казанского собора в Курске и остался невредим. Но, оказывается, в 1761 году там не было колокольни, и мальчик мог упасть только с недостроенного здания храма. Вроде, мелочь. Но когда их накапливается много, становится уже трудно понять, что же было на самом деле.

Серафим Саровский почитался святым еще при жизни. И люди, которые общались с ним, в своих воспоминаниях порой сильно приукрашивали эти встречи. Мотивы при этом могли быть самые разные: от ревностного желания, чтобы было побольше чудес, до обычного тщеславия («Я и батюшка Серафим»). Отсюда всевозможные мистификации. К счастью, подвижник жил не так давно, и сохранились документы, которые помогают установить истину. Однако В. А. Степашкин не ограничился рассмотрением жизни святого. В последних главах книги описаны прославление Преподобного, земной путь его мощей, дальнейшая судьба Саровского монастыря и возникновение на его месте рабочего поселка.

По рассекреченным документам дела о закрытии Саровского монастыря из Архива УФСБ по Республике Мордовия автору удалось проследить путь святых мощей батюшки Серафима, вывезенных из Сарова. Это: Саров — Краснослободск — ж/д станция Ковылкино — Москва — Ленинград. В ряде сел вокруг Сарова бытуют легенды о том, как через их село везли похищенные мощи, и это сопровождалось чудесными знамениями. Что же теперь? Правда — как и положено ей — вышла наружу, ведь она «в воде не тонет и в огне не горит». А местные легенды показывают народную любовь к святому, имя которого не забыли во времена воинствующего атеизма.

Во время встречи с читателями В. А. Степашкин приоткрыл особенности работы в архивах. Порой он годами ждал доступа к тому или иному архивному документу, доходя при этом до руководителей высокого уровня. Как детектив шел по следу нужных документов, распутывая клубок противоречивых сведений и отделяя факты от домыслов. И при всей своей обстоятельности новая книга читается, как увлекательный роман.

Валентин Александрович приблизил Серафима Саровского к современному читателю. Это подарок особенно для людей с критическим складом ума, для нашей научной и технической интеллигенции. Этот труд является историческим справочником о жизни преподобного Серафима. Очистив имя подвижника от всевозможных мифов, автор дает нам возможность увидеть его именно таким, каким он был.

Источник: pravsarov.su