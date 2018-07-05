Блаженнейший Святослав заверил Папу, что УГКЦ не вмешивается в процесс объединения православных Церквей на Украине

Во вторник, 3 июля 2018 г., в Доме Святой Марфы в Ватикане Папа Франциск принял Верховного архиепископа Украинской Греко-Католической Церкви монс. Святослава (Шевчука).

Встреча состоялась по инициативе и по просьбе Предстоятеля УГКЦ по случаю празднования юбилея 1030-летия Крещения Руси-Украины, информирует сайт Киевской архиепархии УГКЦ со ссылкой на Секретариат главы УГКЦ в Риме.

Особое внимание архепископ Святослав уделил отношениям УГКЦ «с другими Церквами-преемницами Владимирова Крещения». Он рассказал Папе Франциску «о болезненном факте разделения между Православными Церквами в Украине» и «позорных фактах инструментализации Святых Таинств, в частности Святого Таинства Крещения, для унижения или отрицания христианской идентичности верных определенных конфессий».

По сообщению Секретариата главы УГКЦ в Риме, во время разговора Блаженнейший Святослав еще раз озвучил Святейшему Отцу позицию УГКЦ относительно переговоров, которые ведутся между Православными Церквами и Константинопольским Патриархатом в деле исцеления разделений и объединения украинского православия: «Мы положительно оцениваем усилия по преодолению раскола в украинском православии. Одновременно считаем эти процессы внутренним делом православной стороны и ни в коем случае не вмешиваемся в эти процессы и не принимаем участия в их проведении. Мы убеждены, что светская власть должна обеспечивать необходимые условия для свободного развития всех Церквей в нашем государстве и недопустимо с ее стороны трактовать любую Церковь как государственную», – отметил Верховный архиепископ украинских греко-католиков.

Источники: Vatican News, РИСУ