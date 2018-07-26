Преображенская епархия соболезнует архиепископу Павлу Пецци

25 июля 2018 года пресс-служба Архиепархии Божией Матери в Москве сообщила о кончине Энио Пецци — отца архиепископа Павла Пецци.

В тексте соболезнованя генеральный викарий Архиепархии о. Кирилл Горбунов написал следующее:

«Братья и сёстры!

С прискорбием сообщаю, что сегодня утром отошёл ко Господу отец нашего архиепископа.

Прошу вас молиться об усопшем Энио, чтобы милосердный Господь принял его в Своё Царствие, а священников по возможности отслужить о нём заупокойную Мессу».

Преображенская епархия в Новосибирске также выражает молитвенную близость Владыке Павлу. Пусть Воскресший Христос примет новопреставленного Энио в Царство Своё и упокоит его душу «в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мучения, скорбь и стенание». Да покоится в мире!