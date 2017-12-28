Преображенская епархия празднует Рождество Христово (ФОТО)

Преображенская епархия празднует Рождество Христово (ФОТО)

Декабрь 28, 2017

Торжество Воплощения Предвечного Божия Слова прокатилось по бескрайним пространствам Преображенской епархии, от Уральского хребта на Западе до угольно-металлургического Кузбасса и суровой Томской тайги на Востоке, от тундры нефтегазоносного Тюменского севера до благодатного Алтайского края на юге.

Наш праздничный фоторепортаж включает в себя фотосвидетельства из Екатеринбурга, Челябинска, Тобольска, Сургута, Ноябрьска, Славгорода, Куйбышева, Томска, Белостока, Новокузнецка, Кемерова, Яшкино…

 

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