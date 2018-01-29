«Премудрость! Прости!» Богослужение в римской базилике Св. Софии (ФОТО)

Утром в воскресенье, 28 января 2018 года, в прокафедральном соборе Св. Софии в Риме состоялась Архиерейская Божественная Литургия. Торжественное воскресное богослужение предшествовало визиту Святейшего Отца Франциска в этот греко-католический храм вечером того же дня.

Литургию св. Иоанна Златоуста возглавил Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук. Среди сослуживших ему архиереев был и ординарий российских католиков византийского обряда, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт, приехавший в Рим с визитом ad limina, который начнется в понедельник 29 января. Блаженнейший Святослав, приветствуя после заамвонной молитвы и отпуста своих собратьев в архипастырском служении, в числе первых обратился к «Владыке, которому, пожалуй, было ехать дальше, чем кому-либо другому».

«Среди нас, — продолжил Блаженнейший, — Владыка Иосиф Верт из Новосибирска. Владыка Иосиф – ординарий для восточных католиков в Российской Федерации. Это означает, что нашим братьям и сестрам с далеких просторов Сибири, где наш патриарх Иосиф, воздвигнувший сей собор, стяжал столь великий и, я бы сказал, “стальной” дух, этот дух сегодня преподает Владыка Иосиф. Я очень благодарен Вам, Владыка, за то, что сегодня Вы вместе с нами. Это доказывает, что наша Церковь – это мостик, который объединяет разные страны, и даже война не сможет разделить детей одного народа, одной Церкви, которые проживают по разные стороны российско-украинской границы. Еще раз благодарю, Владыка, что Вы сегодня с нами».

Подробности воскресного богослужения в римской базилике Святой Софии, Премудрости Божией: