Премия имени убитого исламистами священника учреждена во Франции

Федерация католических СМИ во Франции (FMC) учредила премию имени о. Жака Амеля, которой будут награждаться журналисты, внесшие вклад в укрепление мира и диалога между разными религиями.

Премия, денежный эквивалент которой составляет 1500 евро, будет впервые вручена в январе 2018 года, в ходе Международных дней св. Франциска Сальского в Лурде. Ежегодно на это мероприятие собираются многочисленные представители франкоязычных католических СМИ.

Номинироваться на премию могут создатели любой оригинальной продукции – как штатные, так и внештатные корреспонденты, опубликовавшие свои сочинения в течение 2017 года. Жюри будет рассматривать как печатные новости, так и радио- и телесюжеты.

Священник Жак Амель был жестоко убит исламскими террористами 26 июля 2016 года, когда он совершал мессу в своем приходе Сент-Этьен-де-Рувре под Руаном. Его смерть дала новый импульс межрелигиозному диалогу, отмечают в FMC.

«На фоне драматических событий, происходящих в последнее время во Франции и ряде других стран, СМИ играют особо важную роль в деле сопротивления ненависти и насилию», — говорится в заявлении федерации католических медиа.

Источник: Благовест-инфо