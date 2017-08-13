Премия имени убитого исламистами священника учреждена во Франции

Премия имени убитого исламистами священника учреждена во Франции

Август 13, 2017

Федерация католических СМИ во Франции (FMC) учредила премию имени о. Жака Амеля, которой будут награждаться , внесшие вклад в укрепление мира и диалога между разными религиями.

Премия, денежный эквивалент которой составляет 1500 евро, будет впервые вручена в январе 2018 года, в ходе Международных дней св. Франциска Сальского в Лурде. Ежегодно на это мероприятие собираются многочисленные представители франкоязычных католических СМИ.

Номинироваться на премию могут создатели любой оригинальной продукции – как штатные, так  и внештатные корреспонденты, опубликовавшие свои сочинения в течение 2017 года. Жюри будет рассматривать как печатные новости, так и радио- и телесюжеты.

Священник был жестоко убит исламскими террористами 26 июля 2016 года, когда он совершал мессу в своем приходе Сент-Этьен-де-Рувре под Руаном. Его смерть дала новый импульс межрелигиозному диалогу, отмечают в FMC.

«На фоне драматических событий, происходящих в последнее время во Франции и ряде других стран, СМИ играют особо важную роль в деле сопротивления ненависти и насилию», — говорится в заявлении федерации католических медиа.

 

Источник: Благовест-инфо

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