Предстоятель Польской Церкви призывает Вселенского Патриарха созвать межправославный Синаксис по украинскому вопросу

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва призвал Константинопольского Патриарха Варфоломея созвать Синаксис глав Православных Церквей с тем, чтобы обсудить украинский церковный вопрос, информирует греческий сайт Orthodoxia.info.

По данным источников издания, предстоятель Православной Церкви Польши направил Патриарху Варфоломея письмо, подчеркнув необходимость обсуждения украинского вопроса, ситуация вокруг которого, как отмечает польский митрополит, с каждым днем ухудшается.

Греческое издание отмечает, что митрополит Варшавский Савва призывает сохранять трезвость в рассмотрении украинского церковного вопроса. В своем письме он не говорит о теме автокефалии, а лишь подчеркивает необходимость встречи предстоятелей ради более широкого обсуждения вопроса.

В свою очередь Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщает, что несколько дней назад аналогичное письмо Патриарху Варфоломею направил и Патриарх Сербский Ириней, который также поднимает эту проблематику и указывает на последствия, к которым может привести ситуация с украинским вопросом среди всех православных. Патриарх Ириней просит Константинополь начать диалог с Москвой, чтобы найти решение.

Как сообщалось, на прошлой неделе Патриарх Александрийский Феодор, «второй по чести» среди глав Православных Церквей, находясь на Украине, публично заявил о намерении сообщить предстоятелям всех Православных Церквей о ситуации в стране.

В частности, он отметил, что Церковь на Украине должна остаться в своем каноническом статусе. «Нет необходимости, чтобы мы дали ей нечто большее, чем то, что она имеет как Православная Церковь Христова», — сказал Патриарх Феодор.

На днях Патриарх Кирилл направил письма главам всех Православных Церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни на Украине на всеправославном уровне.

Источник: Интерфакс