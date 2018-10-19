Предстоятель крымских католиков выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Керчи

18 октября 2018 г.

Дорогие братья и сестры!

Вчера ночью, находясь в дороге, я узнал о трагедии, произошедшей в керченском политехническом колледже. От лица Католической Церкви с глубокой скорбью и сочувствием выражаю соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших, и всем жителям Керчи. Молюсь о скорейшем выздоровлении всех раненых и о семьях, потерявших своих детей.

В такие тяжелые моменты Господь призывает нас к молитвенному труду на благо мира и согласия! Католики Крыма будут молиться о скорейшем выздоровлении раненых, упокоении для усопших и утишении боли родственников погибших.

С искренней молитвой,

Епископ Яцек Пыль

Делегат Пастырского округа

Римско-Католической Церкви

в Республике Крым и г. Севастополе

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве