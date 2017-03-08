Представители Св. Престола награждены белорусским орденом Франциска Скорины

Бывший Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти (сейчас он является Апостольских нунцием на Украине) и бывший директор Ватиканских музеев Антонио Паолуччи награждены орденом Франциска Скорины.

Соответствующий указ подписал 7 марта 2017 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Награды присуждены с формулировкой «За значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом», сообщает пресс-служба главы государства.

Оба награжденных непосредственно приняли участие в организации и проведении выставки белорусского сакрального искусства в Ватикане «Иконопись Беларуси XVII-XXI веков», которая проходила с 19 мая до 25 июля 2016 года и стала первой в истории такого рода инициативой из Восточной Европы в Ватиканских музеях. Вниманию посетителей были представлены сакральные образы, созданные в разные исторические периоды и являющиеся наиболее значительными произведениями белорусской художественной традиции. Всего в экспозицию вошли 33 иконы — православные и католические. В основном это были работы из фондов Национального художественного музея, а также 3 иконы из минского Дома милосердия, написанные современными иконописцами.

Орден первопечатника Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии, которая вручается за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории страны, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также расширения культурного наследия белорусского народа и за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, а также за дела милосердия и другие благородные поступки.

По материалам Radio Vaticana