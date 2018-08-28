Представители Католической Церкви в рамках ежегодного Летнего института посетили ОВЦС

27 августа 2018 года делегация клириков и мирян Римско-Католической Церкви посетила Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

По благословению председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с гостями встретился секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Визит делегации в Россию проходит 24 августа – 2 сентября 2018 года в рамках ежегодного Летнего института. Представители Святейшего Престола в четвертый раз прибыли в Россию с целью расширения знаний о Православии, Русской Православной Церкви и русской культуре. В числе участников проекта в этом году – католические священнослужители и миряне из Италии, Франции, Испании и Румынии и Чехии, обучающиеся в Папских университетах Рима, сотрудники подразделений Ватикана и представители академического сообщества Римско-Католической Церкви. Возглавил делегацию епископ г. Сен-Дье-де-Вож (Франция) Дидье Берте, президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции.

На встрече были затронуты различные вопросы взаимоотношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви, в том числе совместная деятельность по защите христиан и отстаиванию традиционных христианских ценностей.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС