Грег Бёрк рассказал журналистам о предстоящем визите Папы в Женеву

Экуменическая молитва, Юбилея Всемирного Совета Церквей и Евхаристическое богослужение лютеран с католиками — таковы три основных этапа экуменического паломничества Папы Франциска в Женеву, которое Директор Ватиканского пресс-центра представил аккредитованным в Апостольской Столице журналистам.

В Четверг, 21 июня, под девизом «вместе идти вперед, молиться и работать», Папа Франциск отправится в Швейцарию, как «экуменический паломник». Так во время брифинга, прошедшего 18 июня, Грег Бёрк представил журналистам визит Папы в Женеву, приуроченный 70-летию Всемирного Совета Церквей (WСС) — экуменической организации, объединяющей различные христианские Церкви и представляющих примерно 500000000 верующих.

Программой однодневного визита предусмотрены три официальных выступления Папы Франциска, для которого Швейцария станет 35-й страной мира, посещенной им в рамках 23-х Апостольских путешествий. Первым выступлением будет размышления во время экуменической молитвы в резиденции ВСЦ, куда Папа прибудет после церемонии приветствия и переговоров с президентом страны в аэропорту.

После обеда в резиденции Экуменического Института Боссе, Предстоятель Католической Церкви снова вернется в штаб-квартиру ВСЦ, где произнесет речь по случаю экуменической встречи, во время которой выступят также пастор Олаф Фиксе Твейт, Генеральный секретарь ВСЦ, и Агнес Абум, модератор Центрального комитета ВСЦ. Наконец, во время Святой Мессы с участием 40 000 верных в расположенном неподалеку выставочном центре Святейший Отец произнесет проповедь, а в конце богослужения с приветственным словом к собравшимся обратится монс. Шарль Морерод, епископ Фрибура, который также возглавляет Швейцарскую епископскую конференцию.

Кроме уже упомянутой встречи с президентом Швейцарии в начале визита, Папа отдельно поприветствует местных епископов и проведет встречу с руководителями дипломатических представительств Святейшего Престола. Короткая встреча с ними состоится после Святой Мессы. Напомним, что кроме нунциатуры в Берне, в этой стране действует также представительство Ватикана при структурах ООН в Женеве. Их возглавляют архиепископы Томас Галликсон и Иван Юркович.

Предусмотрены также встречи с корейской делегацией ВСЦ, в состав которой входят по четыре представителя Северной и Южной Корей. А после обеда в Институте Боссе, в часовне этого заведения Папа встретится с тридцатью студентами и о. Лоренсом Иуамади, профессором и первым деканом-католиком в истории института.

В соответствии с протоколом папских визитов в Швейцарию, во время церемонии приветствия в аэропорту Папу будут встречать также одетые в униформу двое бывших гвардейцев, завершивших службу в Папской Швейцарской гвардии. В состав официальной делегации Святейшего Престола входит также командир Швейцарской гвардии полковник Кристоф Граф.

По материалам Vatican News