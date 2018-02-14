Представитель РПЦ рассказал об отношении православных к Дню святого Валентина

Иеромонах Дмитрий Першин, представлявший Русскую Православную Церковь на устроенной Национальной Службой Новостей (НСН) пресс-конференции «”Валентинка” от РПЦ», рассказал, что этот обычай укоренен в народном средневековом почитании святого епископа-мученика Валентина Интерамнского, казненного в 272 году вместе с группой молодых христиан. Ему молились о счастливом браке; в Православной Церкви его литургически поминают 12 августа, а молебен ему можно заказать в любой день в любом храме.

«Святой епископ-миссионер Валентин жил в городке Интерамне под Римом, — продолжил иеромонах, — он привел ко Христу молодежь, в 273 году их всех казнили, но никто не отрёкся. Зная о силе молитвы мучеников, им молились в Средние века о счастливом браке. В наших святцах почитание святого Валентина совершается 12 августа. Но если мы не хотим, чтобы память мученика втоптали в грязь, заметим, что промыслом Божиим эта история соотнесена всё-таки с именем христианского святого, не индуистского божества, не греческого или римского божества. Из того, что кто-то пытается в этот день пропагандировать какие-то содомские отношения, не следует, что его надо отменять. У нашей молодежи должна быть возможность проявлять эти чувства [влюблённости и любви] в рамках высокой культурной, духовной традиции — европейской, христианской. И она есть», — подвел итог священнослужитель.

Напомним, что обычай отмечать 14 февраля День святого Валентина как «день влюблённых» широко распространился ныне по всему миру. В России, и, прежде всего, в православных кругах, неоднозначно относятся к этой дате, порой связывая ее с «пагубным влиянием Запада».