Представитель Константинополя сообщил о начале создания независимой Церкви на Украине

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) сообщил о начале создания «местной независимой Церкви» на Украине, передает итальянское католическое агентство SIR.

«Могу подтвердить, что Вселенский патриархат, при осознании всей своей ответственности как Материнской Церкви и учитывая просьбы со стороны самих украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии Православной Церкви на Украине и считает это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране», — отметил он.

Говоря о недавнем назначении экзархов, то есть посланников Константинопольского патриархата на Украине, митрополит пояснил, что они «должны открыть путь к автокефалии», но в тоже время «служить единству Церкви». «Их основная задача — налаживать контакты, наводить мосты и продвигать диалог, что в итоге должно способствовать построению местной независимой Церкви», — сказал митрополит Эммануил.

В конце апреля Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к Патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной Православной Церкви на Украине. Его приветствовали представители неканонических структур, не признанных ни одной Православной Церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская Православная Церковь, которая имеет статус самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата, ни о какой автокефалии не просила.

Священный Синод Русской Православной Церкви после назначения 7 сентября экзархов Константинопольского патриархата в Киев выразил «решительный протест и глубокое возмущение». В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской Церкви «являются грубейшим попранием церковных канонов», и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) отметил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской Церковью в случае легализации ими украинских раскольников.

Источник: ТАСС