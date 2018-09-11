Представитель госдепа США обсудит на Украине вопросы религиозной свободы

Представитель Госдепартамента США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк с 10 по 19 сентября посетит Украину, Польшу и Узбекистан, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе встреч будут обсуждаться «усилия по защите и продвижению религиозной свободы». Ведомство не уточнило, будет ли Браунбэк обсуждать вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Однако, как напоминает «Интерфакс-Религия», в мае этого года госдепартамент уже выразил озабоченность вмешательством властей Украины в дела Православной Церкви этой страны и участившимися случаями дискриминации священнослужителей и верующих УПЦ.



(На фото — посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк)