Предсмертная проповедь св. Оскара Ромеро

Будучи архиепископом Сан-Сальвадора, Оскар Ромеро, причисленный к лику святых 14 октября 2018 года в Риме, защищал бедных, противостоял эскалации гражданской войны, трудился ради утверждения мира. Именно по этой причине он был предательски убит 24 марта 1980 года, когда произносил приведенную ниже проповедь.

Как известно, большое влияние на радикальный выбор в пользу бедных, сделанный архиепископом О. Ромеро, произвело убийство иезуита Рутилио Гранде (на фотографии — крайний справа), друга и сотрудника нынешнего святого, 12 марта 1977 г., в самом начале его епископского служения.

Святая Месса в день мученической смерти Ромеро, 24 марта 1980 года, служилась за Сару Меарди де Пинто в первую годовщину её смерти. Сара де Пинто была матерью Хорхе Пинто, издателя и редактора небольшой еженедельной газеты El Independiente («Независимость»). В этот день читалось Евангелие от Иоанна (12:23-26):

«Иисус же сказал им (ученикам) в ответ: пришёл час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой».

Джеймс Р. Брокман, S.J., автор книги «Ромеро: жизнь» (Romero: a Life,Orbis Books), переводчик и редактор работы Ромеро «Насилие любви» (The Violence of Love, Harper), заново исследовал магнитофонную запись проповеди Архиепископа Ромеро и опубликовал этот перевод 28 марта 1992 года в выпуске журнала «America».

Благодаря тому, что Хорхито написал в сегодняшней редакционной статье для El Independiente, я могу отчасти представить его сыновние чувства, связанные с годовщиной смерти его матери. Благодаря этому я могу прикоснуться взглядом к тому благородству её духа, с которым она поставила своё прекрасное образование, свою щедрость на служение тому, что так важно для нас сегодня: истинному освобождению нашего народа.

Вы только что слышали Христово Евангелие о том, что человек не должен любить себя так сильно, чтобы избегать рисковать своей жизнью так, как сегодня требует от нас история.

Мои дорогие братья и сёстры, я думаю, что сегодня вечером мы должны не только молиться о вечной жизни для нашей дорогой доньи Сариты. Прежде всего мы должны принять её послание о том, на чтό каждый христианин должен тратить все силы своей жизни, за чтό он должен её отдать. Многие этого не понимают, они думают, что христиане не должны вмешиваться в такие вещи. Но всё как раз наоборот: вы только что слышали Слово Христа о том, что человек не должен любить себя так сильно, чтобы избегать рисковать своей жизнью так, как сегодня требует от нас история: тот, кто избегает опасности, потеряет свою жизнь, тогда как тот, кто из любви к Христу отдаёт себя служению другим, будет жить. Так умирает зерно пшеницы, но это смерть только кажущаяся. Если зерно не умирает, оно остаётся одно. Урожай можно собрать только в том случае, если зерно умрёт, позволив принести себя в жертву земле. Только позволив уничтожить себя, оно приносит урожай.

Своим местом в вечности донья Сарита чудесно подтверждает послание, переданное следующими словами II Ватиканского собора, которые я подобрал в её честь:

«Мы не знаем ни времени завершения земли и человечества, ни того, каким образом должно произойти преображение вселенной. Ибо проходит образ мира сего, обезображенный грехом, но мы узнаём, что Бог готовит новое жилище и новую землю, на которой обитает правда, блаженство которой преисполнит и превзойдёт всю жажду безмятежности, охватывающую людские сердца. Тогда, после победы над смертью, сыны Божии воскреснут во Христе, и всё посеянное в немощи и тлении облечётся в нетление. Любовь и дела её останутся, и от рабства суете освобождено будет всё творение, созданное Богом ради человека.»

Правда, мы получили предупреждение, что не будет никакой пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а себя самого погубит. Но ожидание новой земли должно не ослаблять, а скорее побуждать заботу о возделывании этой земли, где произрастает то Тело новой человеческой семьи, которое уже может дать некое предначертание нового века. Поэтому, хотя земной прогресс следует старательно отличать от возрастания Царства Христова, он всё же имеет немалое значение для Царства Божия, поскольку может помочь лучшему устроению человеческого общества. Ведь блага человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озарёнными и преображёнными, когда Христос предаст Отцу царство вечное и всеобщее: “царство истины и жизни, царство святости и благодати, царство правды, любви и мира”. Это Царство уже тайно присутствует здесь, на земле; завершится же оно с пришествием Господа» [Gaudium et Spes, No. 39].

Давайте делать то, что можем сделать. Мы все что-то можем, по крайней мере, можем иметь чувство понимания.

Вот та надежда, которая вдохновляет нас, христиан. Мы знаем, что Бог благословляет каждое наше усилие сделать общество лучше, особенно, когда оно опутано паутиной несправедливости и греха. Таких наших усилий Бог желает, таких усилий Бог требует от нас. И когда мы встречаем таких щедрых людей, как Сарита, когда мы встречаемся с воплощением её мыслей в Хорхито и во всех тех, кто работает ради их осуществления, мы, конечно же, должны пытаться очистить их, христианизировать их, одеть их надеждой, которая лежит за пределами человеческих возможностей. Это сделает их сильнее, даст уверенность, что всё, сделанное нами на земле, никогда не потерпит провала, если мы питаем его христианской надеждой. Мы найдём его в более чистой форме в Царстве, где наши заслуги будут заключаться в том, что мы сделали здесь на земле.

Я думаю, что эти стремления совершенно не случайны в настоящее время надежды и борьбы, на которое выпала эта годовщина. Мы с благодарностью вспоминаем эту щедрую женщину, которая была способна сочувствовать заботам своего мужа и своего сына, которая сама трудилась ради лучшего мира и добавила в общий труд свою часть, своё пшеничное зерно и своё страдание. Вне всяких сомнений, гарантированно, что её небесная награда будет пропорциональна такой её жертве и такому пониманию, которого так многие в Сальвадоре сейчас лишены.

Я умоляю всех вас, братья и сёстры, давайте смотреть на нынешний момент нашей истории с такой же надеждой, с таким же духом самоотдачи и жертвенности, и давайте делать всё, что мы можем сделать. Мы все что-то можем, по крайней мере, можем иметь чувство понимания. Возможно, напрямую, та святая женщина, которую мы сегодня вспоминаем, могла сделать не так уж много, но она могла придавать мужества тем, кто мог действовать, она могла сочувствовать их борьбе и, прежде всего, она могла молиться. Даже после смерти она шлёт нам послание из вечности, что трудиться стоит, потому что для нас вся эта жажда справедливости, мира и благополучия, которую мы переживаем на земле, осуществится, если мы осветим её христианской надеждой. Мы знаем, что не будем бежать без конца, но те, кто внёс в свою работу чувство глубокой веры, любви к Богу, надежды на людей, обнаружит, что всё это станет в результате великолепной короной: непременной наградой для всех, кто трудится, распространяя по земле правду, справедливость, любовь и доброту. Более того, очищенные Божьим Духом, плоды всех этих дел будут собраны и переданы нам, как награда.

Эта святая Месса, эта Евхаристия, сама по себе является актом веры. Как христиане, мы знаем, что сейчас пшеничная хостия станет Телом нашего Господа, Который отдал Самого Себя ради искупления мира, а вино в этой чаше пресуществится в Его Кровь, которая стала ценой спасения. Пусть это Тело, обречённое на заклание, и эта Кровь, пролитая за людей, питают и нас, чтобы и мы могли отдавать своё тело и кровь на страдание и на боль – как Христос, не за себя, но за подлинную справедливость и мир для нашего народа.

Давайте же сейчас с верой и надеждой тесно соединимся в молитве за донью Сариту и за нас самих.



[В этот момент прозвучал роковой выстрел и смертельно раненый Архиепископ Ромеро упал].

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Перевод Натальи Проскуриной

Источник: jesuit.ru

Источник (англ.): americamagazine.org