Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России

14 января 2018 года по окончании Божественной литургии в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в приходском доме храма митрополит Волоколамский Иларион принял представителя Святейшего Престола в Российской Федерации архиепископа Челестино Мильоре.

В ходе краткой беседы стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе темы, касающиеся взаимодействия Московского Патриархата и Римско-Католической Церкви в сфере поддержки христиан Ближнего Востока.

Во встрече принял участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Источник: Служба коммуникации ОВЦС