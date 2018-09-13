Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России

13 сентября 2018 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча митрополита Волоколамского Илариона с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Челестино Мильоре.

Стороны обсудили актуальную повестку взаимоотношений между Московским Патриархатом и Святейшим Престолом, и прочие вопросы, представляющие взаимный интерес для Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.

Во встрече приняли участие заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Источник: Служба коммуникации ОВЦС