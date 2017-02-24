Кардинал Анджело Баньяско встретился с митрополитом Иларионом (Алфеевым)

22 февраля в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с главой Католической епископской конференции Италии архиепископом Генуэзским кардиналом Анджело Баньяско, прибывшим в Москву для участия в заседании межцерковной рабочей группы Форума-диалога Россия–Италия по линии гражданских обществ, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев.

Митрополит Иларион и кардинал Анджело Баньяско обменялись мнениями по поводу состоявшегося 21 февраля заседания рабочей группы, признав полезным продолжение сотрудничества в данном формате.

Председатель ОВЦС рассказал итальянскому гостю о процессе духовного возрождения в России за последние десятилетия. Стороны также обсудили опыт взаимодействия Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви с общественными институтами в России и в Италии, в том числе в сфере религиозного образования.