Праздник Рождества Христова у греко-католиков Новосибирска (ФОТО)

7 января 2018 г. в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня (часовне во имя Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии) небольшая греко-католическая община Новосибирска встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.

Божественную Литургию в часовне Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил ординарий католиков византийского обряда на территории РФ епископ Иосиф Верт. Владыке сослужил священник-биритуалист из миссионерского Братства Св. Карла Борромео о. Павел Паганини, FSCB.

В проповеди после чтения Св. Евангелия отец Павел напомнил о том, в каких скромных обстоятельствах произошло рождение Богомладенца Иисуса, подчеркнув, что уже в этом факте можно увидеть Божий замысел спасения человечества. При этом проповедник также отметил, что современному человеку довольно просто и естественно питать нежность к конкретному новорожденному младенцу, однако гораздо сложнее тому же человеку познать и полюбить невидимого Бога-Творца.

В конце литургии Владыка Иосиф поделился своими воспоминаниями о Рождестве и Рождественском времени. Он также поздравил верных со светлым праздником Рождества Христова, поблагодарил всех, кто готовил праздничную рождественскую службу: помогал пением, чтением, организацией. Ординарий российских греко-католиков сердечно приветствовал тех, кто нашел возможность приехать на праздник и разделить его радость с общиной.

А по окончании богослужения имело место небольшое чаепитие, организованное членами общины.

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!

По информации Алексея Чернинского