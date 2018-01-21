Праздник в Католической школе Рождества Христова 19 января 2018 года

Праздник в Католической школе Рождества Христова 19 января 2018 года

Январь 21, 2018

Ни снег, ни морозы, ни аварии не помешали детям устроить настоящий рождественский подарок для всех, кто 19 января 2018 г. пришел в Католическую школу Рождества Христова, опекаемую отцами-францисканцами ().

Подробности посвященного Рождеству школьного праздника, который из-за серьезной коммунальной аварии, случившейся в конце 2017 года в Кировском районе Новосибирска, перенесли на прошедшую пятницу — в фоторепортаже, подготовленном ТВ «Кана»:

 

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