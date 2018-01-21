Праздник в Католической школе Рождества Христова 19 января 2018 года

Ни снег, ни морозы, ни аварии не помешали детям устроить настоящий рождественский подарок для всех, кто 19 января 2018 г. пришел в Католическую школу Рождества Христова, опекаемую отцами-францисканцами (OFM).

Подробности посвященного Рождеству школьного праздника, который из-за серьезной коммунальной аварии, случившейся в конце 2017 года в Кировском районе Новосибирска, перенесли на прошедшую пятницу — в фоторепортаже, подготовленном ТВ «Кана»: