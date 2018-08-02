Праздник Прощения в Ассизи

В Папской базилике Святой Марии Ангелов в Ассизи начались богослужения традиционного Праздника Прощения, который отмечается ежегодно 2 августа. В период праздника «Великого Прощения» каждый год паломники и кающиеся в один и тот же день пребывают в молитве в небольшой церкви в Порциунколе, близ Ассизи, и в других местах служения францисканцев.

Происхождение Прощения Ассизи связано с историческим фактом, имевшим место в 1216 году. Именно в маленькой церквушке в Порциунколе святому Франциску явились Иисус с Девой Марией. В этом видении он как дар Господа Иисуса Христа получил индульгенцию, чтобы распространять ее где бы то ни было и при условии, что эта индульгенция будет испрошена у Папы Гонория III, находившегося в это время в Перудже. Св. Франциск, можно сказать, удивительным образом получает в Перудже от Папы Гонория III эту индульгенцию. С этого времени и распространяется этот так называемый дар «Прощения Ассизи», праздник, который в этом году мы отмечаем не только в церкви Порциунколы, но также в приходах всего мира и во всех францисканских церквах.

Индульгенция касается тех грехов, которые уже отпущены, но нуждаются в полном удовлетворении. Таким образом, от кающихся, направляющихся в Порциунколу, требуется, чтобы они уже исповедались, причастились; а также необходимы традиционные молитвы – «Символ веры», «Отче Наш» и молитва за Папу, потому что эта индульгенция, это прощение переживается также в общине со всей Церковью.

Прощение – это милосердие, характеризующее наиболее изумительное качество Творца и Спасителя, как напоминает нам также Иоанн Павел II в своей энциклике «Dives in misericordia» («Бог, богатый милосердием). Поэтому существует особая необходимость в прощении и примирении, и прежде всего – в том отмеченном острой напряженностью культурном контексте, который мы переживаем. Примирение между людьми невозможно, если сначала сам человек не примирится с Богом и с собой. Прощение Ассизи, как и каждая индульгенция, предназначено быть именно таким полным обновлением своего существования, самосовершенствованием, которое углубляется в Божьем милосердии, открывает новизну собственной жизни и своих отношений с Богом, и которое, затем, может стать «строителем» мира. Св. Франциск – этот тот, кто прежде всего был прощен, а затем, как мы знаем, совершал вместе с братьями дела примирения в Италии и других странах Европы.

Напомним, что, согласно учению Католической Церкви, индульгенция — это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена. Учение об индульгенциях и практика индульгенций в Церкви тесно связаны с последствиями Таинства Покаяния. Грех влечет за собой двойное последствие. Тяжкий грех лишает нас общения с Богом и закрывает доступ к вечной жизни; лишение ее называется «вечной карой за грех». Но и любой грех, даже малый, ведет к неупорядоченной привязанности к творениям, от которой необходимо очиститься либо на земле, либо после смерти, в состоянии, называемом Чистилищем. Это очищение освобождает от того, что называется «временной карой» за грех. Обе эти кары не должны пониматься как месть Бога; ибо они вытекают из самой природы греха. Обращение, порожденное горячей любовью, может привести к полному очищению грешника, так что ему не придется уже претерпеть никакой кары. Прощение греха и восстановление общения с Богом приводят к отпущению вечной кары за грех. Но остается временная кара. Терпеливо перенося боль и различные испытания, а также спокойно глядя в лицо смерти, христианин должен стараться принимать как благо эту временную кару за грех; он должен приложить все усилия, чтобы делами милосердия и любви, а также молитвой и различными делами покаяния совершенно изжить в себе «ветхого человека» и облечься в «нового человека». Индульгенция, таким образом, и есть освобождение от временной кары. Именно в этом заключается и суть индульгенции Ассизи. Совершая определенное действие – в данном случае посещая Порциункулу или другую францисканскую или приходскую церковь, – верующий, который уже примирился с Богом в Таинстве Покаяния, стяжает полную индульгенцию.

По материалам Vatican News