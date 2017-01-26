Православные и католики совместно подготовили выставку о митрополите Сурожском Антонии

Выставка «Жизнь для меня – Христос», посвященная митрополиту Сурожскому Антонию (1914 — 2003), проходит с 22 по 29 января в Культурном центре «Покровские ворота». Торжественное открытие экспозиции состоялось 24 января, сообщает Благовест-инфо.

Молодые люди из России и Белоруссии, которые водят экскурсии по выставке, рассказали, что идея экспозиции родилась из их общения с итальянскими друзьями, которые попросили «поделиться православным мировосприятием». Сначала студенты-волонтеры из России участвовали в подготовке выставки, посвященной новомученикам Российским, на Международном христианском форуме – Митинге дружбы народов в Римини (Италия). На следующий год у них и у итальянского католического фонда «Христианская Россия» возникла идея сделать выставку о митрополите Сурожском Антонии.

Концепция этой экспозиции – не плод узкого круга специалистов, а результат многомесячной совместной работы католической итальянской и православной молодежи из России, Украины, Белоруссии, итоги которой были подведены на встрече в Италии в феврале 2016 г. «Мы работали по принципу митрополита Антония: мы читали его тексты и обращали внимание на то, что, как он говорил, «ударило в сердце», и следовали за этим», – рассказал на открытии выставки Андрей Строцев из Минска. На встречу был приглашен человек, который знал митрополита Антония всю свою жизнь и служил с ним – диакон Петр Скорер из Англии. В беседах с ним, в осмыслении текстов митрополита Антония, в «общих переживаниях» возникла «Встреча» – одно из ключевых понятий богословия митрополита Антония, которой каждый из участников хотел поделиться.

Это произошло в Римини в августе 2016 г.: около 80 волонтеров из России, Украины, Белоруссии водили экскурсии по экспозиции, по 5-6 групп в день, по 50 человек в каждой. Молодые люди свидетельствовали, что итальянцев и посетителей из других стран захватило, иногда до слез, свидетельство митрополита Антония, которое каждый экскурсовод передавал по-своему, через свой опыт Встречи. «Из обычной информации выставка превратилась во что-то живое, она перестала быть культурным проектом и стала частью жизни», – сказал Роман Шешенин.

Когда закончился Митинг в Римини, было решено оправить выставку в путешествие по разным городам: в мобильном, уменьшенном по масштабу варианте она уже побывала в Минске, Гомеле, Гродно, Караганде и других городах. Причем, как утверждают волонтеры-экскурсоводы, выставка «переезжает сама собой»: кто-то из узнавших о митрополите Антонии загорается желанием поделиться и устраивает переезд нехитрой в техническом отношении экспозиции в свой город. Иногда получается так, что посетители выставки становятся экскурсоводами в своем городе.

На открытии экспозиции в Москве выступил автор текста, размещенного на стендах с фотографиями, и каталога выставки профессор из Харькова, академик Амброзианской академии (Милан), философ и богослов Александр Филоненко, который общался с митрополитом Антонием в Лондоне. Он провел подробную экскурсию по экспозиции, визуальное решение которой принадлежит каллиграфу из Харькова Алексею Чекалю. Структура выставки – шесть разделов: «Встреча», «Призвание», «Община», «Церковь», «Мир» и «Новая жизнь» (последний раздел посвящен трем Пасхам: 1937 г., когда скончался Борис Блум, отец будущего митрополита Антония; 1958 г. – когда он проводил в жизнь вечную свою мать и 2003 г., после которой ушел сам в жизнь вечную).

В основе разделов – не формальный хронологический принцип биографического повествования, а «поворотные встречи», «вопросы каждого человека, на которые дает ответы митрополит Антоний в опыте своей жизни», пояснил А. Филоненко. В оригинальной экспозиции в Римини фотографии на больших стендах были расположены так, чтобы зритель встречался глазами с митрополитом Антонием, «лицом к лицу», как любил он говорить. В мобильном варианте этот принцип удается выдерживать не везде.

Проводя экскурсию, А. Филоненко подчеркнул особенные дары Сурожского архиерея: «дар проповедника; открытое сердце, которое позволяло ему видеть в любом человеке Божий подарок; способность с благодарностью смотреть на все, что нас окружает, видеть все в свете Евхаристии». Много внимания в экспозиции уделено семье Андрея Блума, будущего митрополита, его духовным учителям, духовной атмосфере русской эмиграции, созданию Сурожской епархии на Британских островах, а также его поездкам «домой», в Россию, которые стали возможны только с 60-х гг.

Что значит быть свидетелем Христовым? Экскурсовод привел емкое сравнение из проповеди митрополита Антония, уподобившего христиан дровам – годятся ли они для того, чтобы возгорелась вера? Сухие они и ярко горят? Или мокрые, дымят и чадят? Назначение христиан в миру – быть «общиной свидетелей, которые не хотят скрывать встреченную ими Любовь», привел в заключение слова митрополита Антония А. Филоненко.

Поэт Дмитрий Строцев, организатор выставки в Минске, представил на вечере три книги проповедей митрополита Антония, изданные в Белоруссии в издательстве «Новые мехи»: «Таинство Крещения», «Таинство любви», «Таинство примирения». О работе над книгами рассказала дизайнер Яна Родина.

Директор Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири пригласил всех посетить выставку до 29 января. Часы работы: с 11:00 до 23:00 (воскресенье – с 14:00 до 22:00). Вход свободный. Ежедневные экскурсии проводят молодые волонтеры с 19:00 до 21:00 (кроме 26 и 27 января). Особая договоренность: +7 916 580 28 64.