Православная Церковь празднует 115-летие канонизации Серафима Саровского
Сегодня Православная Церковь празднует 115-летие официальной канонизации великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского.
Российская Церковь причислила Серафима Саровского к лику святых в 1903 году. Причем сделано это было по инициативе и при непосредственном участии Царской четы – царя Николая II и его супруги Александры Федоровны.
В июле 1903 года, в присутствии императорской семьи, мощи святого были открыты для всеобщего почитания.
В советское время мощи преподобного Серафима были утрачены, второе обретение их произошло в 1991 году.
Осенью 1990 года в запасниках Музея истории религии Ленинграда были найдены неизвестные останки, которые после церковного освидетельствования признали мощами преподобного.
В январе 1991 года их перенесли из Александро-Невской лавры в Москву, в Богоявленский кафедральный собор. 1 августа того же года крестным ходом мощи доставили в Дивеевский монастырь.
Источник: «Фома»
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