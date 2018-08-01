Православная Церковь празднует 115-летие канонизации Серафима Саровского

Сегодня Православная Церковь празднует 115-летие официальной канонизации великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского.

Российская Церковь причислила Серафима Саровского к лику святых в 1903 году. Причем сделано это было по инициативе и при непосредственном участии Царской четы – царя Николая II и его супруги Александры Федоровны.

В июле 1903 года, в присутствии императорской семьи, мощи святого были открыты для всеобщего почитания.

В советское время мощи преподобного Серафима были утрачены, второе обретение их произошло в 1991 году.

Осенью 1990 года в запасниках Музея истории религии Ленинграда были найдены неизвестные останки, которые после церковного освидетельствования признали мощами преподобного.

В январе 1991 года их перенесли из Александро-Невской лавры в Москву, в Богоявленский кафедральный собор. 1 августа того же года крестным ходом мощи доставили в Дивеевский монастырь.

Источник: «Фома»