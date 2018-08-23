Православная духовность и распознавание: конгресс в Бозе

Основой для размышлений станут библейские тексты и богословские труды писателей и Отцов Церкви — от Оригена до святого Иоанна Дамаскина, а также созвучия между различными школами духовности. На открытии конференции выступит основатель монашеской общины Бозе Энцо Бьянки; тема его доклада — «Различение знаков времени: распознавание в Евангелии».

В интервью журналисту «Vatican News» Энцо Бьянки отметил, что духовное распознавание является «краеугольным камнем христианской духовности, а не прерогативой той или иной Церкви». Когда христианин распознаёт голос и волю Бога, он «начинает сопротивляться искушениям лукавого, которые могут подтолкнуть ко злу». Тема распознавания затрагивает прежде всего личную жизнь христианина, но простирается — как часто подчеркивает Папа Франциск — на церковное измерение и на отношения между Церквами, подчеркнул Энцо Бьянки.

Работы конгресса будут посвящены изучению путей и форм распознавания, которое является важным фактором становления человека, особенно в моменты кризиса. «В наши дни выбор стал намного сложнее, так как не хватает критериев и практики, подходящих для жизни христиан в этом мире», — подчеркнул основатель общины Бозе:

«Мы выбрали тему, принимая во внимание пути католического и православного христианства в современной Европе: мы хотим проследить развитие библейской, восточной и западной монашеской духовности. Таким образом, конгресс будет диалогом между православными и католиками на тему, злободневную для обеих деноминаций, поскольку трудно противостоять миру, который идёт путём дехристианизации и в котором распространяется глобализация безразличия».

XXVI Конгресс православной духовности, отметил Энцо Бьянки, следует за важным событием на непростом пути Православной Церкви: речь идёт о встрече между Вселенским Патриархом Константинопольским Варфоломеем и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоится 31 августа в Стамбуле:

«Нужно много молиться, дабы они нашли пути мира: есть много трудностей, особенно в отношении украинской Церкви, но, определённо, с обеих сторон есть желание достичь примирения», — подчеркнул основатель монашеской общины Бозе.

Источник: Vatican News