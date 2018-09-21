Правительство Литвы: надеемся, что визит Папы активизирует религиозный туризм

Литовское правительство надеется, что визит Папы Римского Франциска активизирует религиозный туризм в Литву. Для освещения визита главы Католической Церкви в Литву в эти дни прибывает двести пятьдесят зарубежных журналистов.

По словам заведующей Отделом имиджа Литвы Департамента коммуникации правительства Эгле Кудзманене, это будет хороший повод направить миру послание о Литве. Отдел имиджа Литвы подготовил информационные и сувенирные пакеты для журналистов, прибывающих в Литву, в пятницу для них запланирована программа экскурсий по Вильнюсу.

Как отмечает агентство LETA, обычно больше всего паломников бывает в Литве из Польши. По словам представителей Департамента туризма, если должным образом развить инфраструктуры религиозного туризма, например, предложить ночлег в монастырях, то можно было бы привлечь и пилигримов из таких стран, как Испания или Италия, у которых расходы на поездки несколько выше.

Больше всего желающих увидеть Папу должно прибыть из Латвии, России и Белоруссии. Менее многочисленные группы ожидаются из Германии, Италии, Польши, Украины, Швеции, Исландии и США. По данным вильнюсского агентства по туризму и инвестициям GO Vilnius, за год столицу посещает около 30 000 паломников.

Источник: Благовест-инфо