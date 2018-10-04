Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

4 октября – день рождения ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.

Редакция «Сибирской католической газеты» присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат в адрес Владыки в этот день, и со своей стороны желает ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!