Поздравляем с Рождеством Христовым католиков византийского обряда и братьев-православных!

Редакция «Сибирской католической газеты» поздравляет с Рождеством всех христиан, отмечающих это торжество по Юлианскому календарю.



Рождество в Восточной христианской традиции возглавляет собой список 12 главных — двунадесятых — праздников церковного года, выше которых — только Светлое Христово Воскресение.

В канун Рождества (6 января), который называется Рождественским сочельником, в храме совершаются редкие богослужения: Царские часы и Литургия Василия Великого, соединенная с Вечерней.

В ночь на Рождество проходят особые праздничные богослужения — Великое Повечерие и ночная Литургия.

Рождественское время у восточных христиан длится до 19 января — праздника Богоявления или Крещения Господня. Этот период называется Святками.

Рождественская ночь и Святки — время колядок, народных гуляний и театральных постановок, так называемых вертепных действ. Колядки — это народные песни, в которых содержатся повествования о Рождестве Христовом и добрые пожелания всем людям, особенно гостеприимным хозяевам. Вертепные действа — театральные постановки, в которых инсценируются события, связанные с Рождеством: явление ангела пастухам, поклонение волхвов, убийство младенцев солдатами царя Ирода. Особенно колядки и вертепные действа распространены в Украине, Белоруссии и западных областях России.