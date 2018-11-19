Пострадавшие от войны жители Донбасса получили помощь на 15 млн. евро от Папы Франциска

Благодаря гуманитарной инициативе Папы Римского пострадавшим от военных действий на Донбассе оказали помощь на сумму более 15 млн. евро.

«Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали», — сказал Апостольский нунций в Киеве, архиепископ Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в «Интерфаксе». Он рассказал, что по призыву Понтифика в католических церквях Европы провели сбор пожертвований. «Результат был очень щедрым: более 11 миллионов евро, к которым Папа Римский добавил еще 5 миллионов из своих личных фондов», — сказал архиепископ.

Глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической Церкви на Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 млн. евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов в Донбассе: установили твердотопливные котлы, утеплили здания, восстановили жилища. Такого рода помощь оказали 107 тысячам жителей Донбасса. 2,4 млн. евро пошли на медицинское обеспечение 440 тыс. пострадавших, 5,7 млн. — на обеспечение товарами продовольствия и гигиены. Кроме того, на 1 млн. евро оказана психосоциальная поддержка детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации детских лагерей.

Таким образом, общая сумма, которую направили для помощи пострадавшим жителям Донбасса, составила 15,3 млн. евро.

Источник: Интерфакс-Религия