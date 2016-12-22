Посол Ватикана пригласил католиков на выставку в Третьяковку

Посол Святейшего Престола в России архиепископ Челестино Мильоре пригласил католических священников, монашествующих и мирян в Третьяковскую галерею на выставку икон и полотен из Ватиканских музеев.

«Мне хотелось сделать подарок людям, которые самоотверженно служат Католической Церкви в России», — сказал РИА Новости ватиканский дипломат.

В экскурсиях по экспозиции, которые провели искусствоведы-католики Джованна Парравичини и Наталья Боровская, приняли участие более 80 человек.

«Я никогда не был в Риме и не имел возможности увидеть картины в музеях Ватикана, и поэтому благодарен монсеньору Челестино Мильоре за такой прекрасный рождественский подарок, о котором не мог даже мечтать», — признался один из католиков-мирян во время посещения Третьяковки.

Выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», на которой представлены выдающиеся произведения XII-XVIII веков, открылась в конце ноября. Музеи Ватикана впервые показывают в России лучшую часть своей коллекции — шедевры XII–XVIII веков,- всего 42 живописных произведения.

В экспозицию вошли редчайший образ римской школы XII века «Христос Благословляющий», работа Mаргаритоне д»Ареццо «Святой Франциск Ассизский» (XIII век), «Иисус перед Пилатом» кисти Пьетро Лоренцетти, «Чудеса святого Винченцо Феррера» Эрколе де Роберти, фрески с изображением ангелов Мелоццо да Форли. Высокий Ренессанс (XVI век) представлен шедеврами Перуджино, Рафаэля, Корреджо и Паоло Веронезе, а так же картинами караваджистов и художников болонской школы (Лодовико Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино).

В 2017 году в Ватикане пройдет ответная выставка, существенную часть ее экспонатов составят произведения русской живописи на евангельские сюжеты из коллекции Третьяковской галереи.

Выставка будет работать до 19 февраля.