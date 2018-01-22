Посол США окунулся в прорубь ради познания «духовных традиций» России (ФОТО)

«One, two, three!» — под аплодисменты и веселый смех сотрудники посольства США в России в воскресный день по очереди окунаются в воду подмосковной Истры. Первым в ледяную воду на морозе вошел сам глава дипломатической миссии Джон Хантсман.

Посол США в Москве Джон Хантсман в воскресенье, 21 января, принял участие в крещенских купаниях. Он посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи. Представители РПЦ провели дипломата в обитель, рассказали об истории икон, а затем он, его супруга и дочь Грейс зажгли свечи.

После этого Хантсман и сотрудники диппредставительства отправились к реке Истра, где оборудован спуск в воду. Посол появился перед камерами в махровом синем халате и в традиционных русских валенках. Он остался доволен купанием, подчеркнув, что приобрел «незабываемый опыт».

Другие американские дипломаты последовали примеру посла.

«Это незабываемый опыт, который я никогда не забуду. Я впечатлен великой русской традицией, встречами с людьми. Они очень важны для меня, я лучше узнаю и религию, и великую культуру России. Благодарен монастырю за то, что они помогли мне принять во всем этом участие», — прямо у берега реки заявил журналистам посол США.

Хантсман — последователь учения мормонов. В 1830 году Джозеф Смит опубликовал текст, который, как считается, был передан ему ангелом. Книга была названа в честь древнего пророка и историка Мормона, жившего в IV веке н. э. на Американском континенте. Как считают мормоны, в ней описаны отношения между Богом и доколумбовыми цивилизациями Америки в период примерно с 2600 года до н. э. по 420 год н. э., а также воспоминания Иисуса Христа, который лично посетил Америку после своего воскресения.

По материалам ТАСС и РИА «Новости»