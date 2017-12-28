Посол России в Ватикане отметил возросшее доверие между двумя странами

Рим, 28 декабря. Отношения между Россией и Ватиканом в настоящее время отличает возросшее доверие и близость позиций по важнейшим международным проблемам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Подводя итоги уходящего года, дипломат подчеркнул, что его можно назвать одним из самых интересных периодов в истории современных отношений между РФ и Ватиканом.

«Что же отличает наши отношения сегодня? Во-первых, возросшее доверие. Два визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан, его телефонные беседы с Папой Римским Франциском создали личностные отношения доверия. У нас есть симпатии друг к другу, основанные не только на церковных делах, но и на отношении к важным международным проблемам. Кроме того, конечно, большую роль в этом деле играет близость наших внешнеполитических позиций. Возьмите любую крупную международную проблему, и вы сразу же обнаружите близость позиций Ватикана и России», — сказал посол.

Авдеев напомнил, что, несмотря на очень маленькую территорию, государство-город Ватикан имеет поистине глобальные интересы. «Ватикан заинтересован в том, чтобы в любых регионах мира, где находятся христиане и, прежде всего, католики, были обеспечены мир, стабильность и безопасность», — указал он. Посол также заметил, что в мире сегодня есть 1 миллиард 200 миллионов католиков, для которых слово и авторитет папы Римского зачастую важнее позиции собственных премьеров и президентов.

Апофеозом политического сотрудничества между РФ и Ватиканом Авдеев назвал состоявшийся в августе визит в Россию государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. «За всю историю наших отношений с Ватиканом глава российского государства ни разу не принимал у себя госсекретаря Святого Престола. Но на сей раз президент Путин принял кардинала Паролина, который для этого специально прилетел в Сочи, где состоялась очень содержательная и насыщенная беседа буквально по всем основным международным проблемам», — подчеркнул он.

Посол резюмировал, что за последний год у МИД РФ сложилась очень интересная система политических консультаций с дипломатическим ведомством Ватикана, благодаря которой «мидовские часы все время сверяются, и это создает атмосферу хорошего партнерства». «Регулярно встречаются и наши министры, чего раньше также не было. Сейчас глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в год две-три обстоятельные встречи с архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Последняя такая встреча состоялась в декабре на заседании СМИД ОБСЕ в Вене», — указал Авдеев.

Он отметил, что в этом году было подписано соглашение между Росархивом и Секретным архивом Ватикана, первым плодом которого стало открытие в декабре в Москве выставки «Романовы и папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан». «К слову, сразу же после подписания этого соглашения в Секретный архив для сбора научных материалов поехали наши архивисты и диссертанты, и Ватикан оказывает им всестороннюю помощь», — констатировал дипломат.

Авдеев также обратил внимание на сотрудничество наших стран в области медицины. По его словам, в ватиканском педиатрическом госпитале Bambino Gesù ежегодно делают операции 20-25 детям из России. Этот госпиталь передает российским коллегам некоторые технологии операционного лечения, которые уже используются в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени свт. Луки Войно-Ясенецкого в Москве.